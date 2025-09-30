عدوان سعى ولم ينجح

Advertisement

فيما شهدت الجلسة النبابية التشريعية امس انقساماً حاداً تحوّل إلى سجال عنيف وخلاف بسبب المواقف المختلفة من قانون الانتخاب، شوهد خلال الجلسة يقوم بعدة محاولات من أجل ترطيب الأجواء مع ، وساعده في هذا المسعى النائب ملحم رياشي من جهة " " والنائب غازي من جهة " ".وبدا واضحًا أن عدوان لم يكن يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحجم من الصراخ المتبادل، حيث وصلت عصبية النائب إلى حدّ القول لنواب القوات: "بلا أدب" على خلفية تصفيقهم الحادّ استهزاءً بقوله: "يبدو أن الإخوان بدهم يطيروا الانتخابات".من راقب الحراك داخل القاعة العامة لاحظ أن كل محاولات عدوان لتهدئة النائب علي باءت بالفشل، حتى إن صوت حسن خليل وصل إلى مسامع الجميع عندما كان يقول: " ، إن هذه الشغلة ما بتنعمل معي وما بتمرق معي هيك"، وأدار وجهه، وانتهت القضية على هذا الشكل، وبقي الاستياء على حاله.