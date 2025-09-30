29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عدوان سعى ولم ينجح
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما شهدت الجلسة النبابية التشريعية امس انقساماً حاداً تحوّل إلى سجال عنيف وخلاف بسبب المواقف المختلفة من قانون الانتخاب، شوهد
النائب جورج عدوان
خلال الجلسة يقوم بعدة محاولات من أجل ترطيب الأجواء مع
النائب علي حسن خليل
، وساعده في هذا المسعى النائب ملحم رياشي من جهة "
القوات اللبنانية
" والنائب غازي
زعيتر
من جهة "
حركة أمل
".
Advertisement
وبدا واضحًا أن عدوان لم يكن يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحجم من الصراخ المتبادل، حيث وصلت عصبية النائب
علي حسن خليل
إلى حدّ القول لنواب القوات: "بلا أدب" على خلفية تصفيقهم الحادّ استهزاءً بقوله: "يبدو أن الإخوان بدهم يطيروا الانتخابات".
من راقب الحراك داخل القاعة العامة لاحظ أن كل محاولات عدوان لتهدئة النائب علي
حسن خليل
باءت بالفشل، حتى إن صوت حسن خليل وصل إلى مسامع الجميع عندما كان يقول: "
جورج
، إن هذه الشغلة ما بتنعمل معي وما بتمرق معي هيك"، وأدار وجهه، وانتهت القضية على هذا الشكل، وبقي الاستياء على حاله.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نتنياهو ينجح بتمرير مرشحه لرئاسة "الشاباك" رغم الجدل القانوني
Lebanon 24
نتنياهو ينجح بتمرير مرشحه لرئاسة "الشاباك" رغم الجدل القانوني
30/09/2025 14:15:36
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توم براك لسكاي نيوز عربية: وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح
Lebanon 24
توم براك لسكاي نيوز عربية: وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح
30/09/2025 14:15:36
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا اللقاء لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله"
Lebanon 24
هذا اللقاء لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله"
30/09/2025 14:15:36
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مقابل خطوة"...هل ينجح برّاك في تل أبيب كما نجح في بيروت؟
Lebanon 24
"خطوة مقابل خطوة"...هل ينجح برّاك في تل أبيب كما نجح في بيروت؟
30/09/2025 14:15:36
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
النائب علي حسن خليل
النائب جورج عدوان
القوات اللبنانية
علي حسن خليل
جورج عدوان
اللبنانية
حسن خليل
حركة أمل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:08 | 2025-09-30
30/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
07:06 | 2025-09-30
30/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:57 | 2025-09-30
30/09/2025 06:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:49 | 2025-09-30
30/09/2025 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:41 | 2025-09-30
30/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
07:08 | 2025-09-30
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:06 | 2025-09-30
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
06:57 | 2025-09-30
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:49 | 2025-09-30
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:41 | 2025-09-30
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:40 | 2025-09-30
شباب صيدا يروون قصص نجاحهم أمام شركاء "المواساة" الدوليين
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24