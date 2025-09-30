Advertisement

لبنان

عدوان سعى ولم ينجح

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:15
فيما شهدت الجلسة النبابية التشريعية امس انقساماً حاداً تحوّل إلى سجال عنيف وخلاف بسبب المواقف المختلفة من قانون الانتخاب، شوهد النائب جورج عدوان خلال الجلسة يقوم بعدة محاولات من أجل ترطيب الأجواء مع النائب علي حسن خليل، وساعده في هذا المسعى النائب ملحم رياشي من جهة "القوات اللبنانية" والنائب غازي زعيتر من جهة "حركة أمل".
وبدا واضحًا أن عدوان لم يكن يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحجم من الصراخ  المتبادل، حيث وصلت عصبية النائب علي حسن خليل إلى حدّ القول لنواب القوات: "بلا أدب" على خلفية تصفيقهم الحادّ استهزاءً بقوله: "يبدو أن الإخوان بدهم يطيروا الانتخابات".
من راقب الحراك داخل القاعة العامة لاحظ أن كل محاولات عدوان لتهدئة النائب علي حسن خليل باءت بالفشل، حتى إن صوت حسن خليل وصل إلى مسامع الجميع عندما كان يقول: "جورج، إن هذه الشغلة ما بتنعمل معي وما بتمرق معي هيك"، وأدار وجهه، وانتهت القضية على هذا الشكل، وبقي الاستياء على حاله.

المصدر: لبنان 24
