Advertisement

لبنان

التوقيت هو اللافت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-09-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1423319-638948191182105246.jpeg
Doc-P-1423319-638948191182105246.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لاحظ مراقبون أن مرسوم منح قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسام الارز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر ، صدر في 19 ايلول الجاري اي قبل "موقعة" صخرة الروشة ، وحمل توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة . 
Advertisement
اما اللافت فهو توقيت تقليد الرئيس عون الوسام للعماد هيكل مع ما حمله من ابعاد ترتبط بالحملة على المؤسسة الوطنية في ضوء ما حصل في الروشة !
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
في هذا التوقيت.. الجيش يفجر ذخائر في الجنوب
lebanon 24
30/09/2025 14:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بين الورقة الأميركية وضغط الداخل: انفتاح على النقاش لا على التوقيت
lebanon 24
30/09/2025 14:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لافت.. هكذا انتصرت فلسطين على نتنياهو!
lebanon 24
30/09/2025 14:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تضامن لافت ودليل على المتغيرات داخلية
lebanon 24
30/09/2025 14:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المؤسسة الوطنية

رودولف هيكل

صخرة الروشة

الرئيس عون

قائد الجيش

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24