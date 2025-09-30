24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤتمر لدعم الجيش في الرياض
Lebanon 24
30-09-2025
|
22:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد
فرنسا
نشاطًا مكثفًا لعقد مؤتمر دعم الجيش في الرياض، وحتى الساعة الأمور جيدة لكن هناك بعض المعوقات التي تظهر والتي يجري العمل على تذليلها لكي لا تؤثر سلبًا على المؤتمر، وفق ما اشارت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "نداء الوطن" .
Advertisement
في هذا الاطار، تفقدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، شرقي
لبنان
، وقال: "أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو
الإسرائيلي
، والتحديات الأمنية الكبيرة".
بدورها أعلنت قوة
الأمم المتحدة
الموقتة في لبنان "اليونيفيل" عن دعم الجيش في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه
جنوب لبنان
.
كما أوضحت بمنشور عبر منصة "إكس" أنّ "الشراكة مع الجيش تساعده على الاستجابة بفعالية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".
في هذا الوقت، وصل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد إلى مدينة العلا في
المملكة العربية السعودية
للمشاركة في اجتماعات "Munich Leaders Meeting".
وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود
اللبنانية
–
السورية
، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم
الجيش اللبناني
.
مواضيع ذات صلة
المؤتمر الدولي لدعم الجيش قيد البحث و3 مُكوّنات أساسيّة تؤخذ بالإعتبار
Lebanon 24
المؤتمر الدولي لدعم الجيش قيد البحث و3 مُكوّنات أساسيّة تؤخذ بالإعتبار
01/10/2025 06:40:59
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تسعى لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي و"مؤتمر الدعم" رهن موقف واشنطن والرياض
Lebanon 24
فرنسا تسعى لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي و"مؤتمر الدعم" رهن موقف واشنطن والرياض
01/10/2025 06:40:59
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض: الإجماع الدولي يتزايد دعماً لحقوق الفلسطينيين
Lebanon 24
الرياض: الإجماع الدولي يتزايد دعماً لحقوق الفلسطينيين
01/10/2025 06:40:59
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: لودريان شدد على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة لا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الاعمار
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: لودريان شدد على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة لا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الاعمار
01/10/2025 06:40:59
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الأمم المتحدة
وزير الدفاع
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
Lebanon 24
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
22:12 | 2025-09-30
30/09/2025 10:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
Lebanon 24
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
22:18 | 2025-09-30
30/09/2025 10:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
Lebanon 24
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
22:49 | 2025-09-30
30/09/2025 10:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
23:34 | 2025-09-30
30/09/2025 11:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالات متتالية تلاحق السراي وسلام "من ازمة الى اخرى"
Lebanon 24
اشكالات متتالية تلاحق السراي وسلام "من ازمة الى اخرى"
23:03 | 2025-09-30
30/09/2025 11:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2025-09-30
الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع
22:18 | 2025-09-30
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
22:49 | 2025-09-30
الرهان على تدخل عون لإنقاذ الانتخابات
23:34 | 2025-09-30
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
23:03 | 2025-09-30
اشكالات متتالية تلاحق السراي وسلام "من ازمة الى اخرى"
22:58 | 2025-09-30
تعليق غير معلن للعمل بحصر السلاح
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24