لبنان

مؤتمر لدعم الجيش في الرياض

Lebanon 24
30-09-2025 | 22:17
تشهد فرنسا نشاطًا مكثفًا لعقد مؤتمر دعم الجيش في الرياض، وحتى الساعة الأمور جيدة لكن هناك بعض المعوقات التي تظهر والتي يجري العمل على تذليلها لكي لا تؤثر سلبًا على المؤتمر، وفق ما اشارت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "نداء الوطن" .
في هذا الاطار، تفقدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، شرقي لبنان، وقال: "أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة".
بدورها أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" عن دعم الجيش في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوب لبنان.
كما أوضحت بمنشور عبر منصة "إكس" أنّ "الشراكة مع الجيش تساعده على الاستجابة بفعالية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".
في هذا الوقت، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات "Munich Leaders Meeting".
وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانيةالسورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
