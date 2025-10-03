28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
إليكم حال الطرقات صباح اليوم
Lebanon 24
03-10-2025
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد بعض الطرقات
اللبنانية
حركة مرور كثيفة،
صباح اليوم
، الجمعة.
Advertisement
في السياق، أفادت
غرفة التحكم
المروري عن أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى
الدورة
وناشطة على اوتوستراد
الناعمة
باتجاه
خلدة
وكثيفة باتجاه انفاق
المطار
.
وأشارت إلى أنّ حركة المرور ناشطة من عاريا باتجاه الفياضية وكثيفة باتجاه
الحازمية
.
ولفتت إلى أنّ حركة المرور، كثيفة أيضا، من
ساحل علما
باتجاه
جونية
وناشطة باتجاه
صربا
.
