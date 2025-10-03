إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Advertisement

تشهد بعض الطرقات حركة مرور كثيفة، ، الجمعة.في السياق، أفادت المروري عن أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى وناشطة على اوتوستراد باتجاه وكثيفة باتجاه انفاق .وأشارت إلى أنّ حركة المرور ناشطة من عاريا باتجاه الفياضية وكثيفة باتجاه .