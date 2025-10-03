Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
03-10-2025 | 01:16
تشهد بعض الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الجمعة.
في السياق، أفادت غرفة التحكم المروري عن أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة وناشطة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة باتجاه انفاق المطار.

وأشارت إلى أنّ حركة المرور ناشطة من عاريا باتجاه الفياضية وكثيفة باتجاه الحازمية.
 
ولفتت إلى أنّ حركة المرور، كثيفة أيضا، من ساحل علما باتجاه جونية وناشطة باتجاه صربا.

 
