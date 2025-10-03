"سلام والقوات": توجّه لتوحيد الموقف

Advertisement

تشهد العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب تطورًا لافتًا في الآونة الأخيرة، إذ تؤكد المعطيات السياسية أن التنسيق بين الجانبين بات وثيقًا وشبه يومي في الملفات الأساسية.وبعد الفتور الذي ساد في بداية ولاية سلام نتيجة تباينات في بعض المقاربات، نجح الطرفان في تجاوز الخلافات وتعزيز بينهما.وتشير أوساط سياسية إلى أن المرحلة الحالية تُعد من أفضل المراحل التي مرّت بها العلاقة بين سلام والقوات ، مع تقارب واضح في الرؤى حيال السياسية، ما يعكس توجهًا مشتركًا لتوحيد المواقف في الاستحقاقات المقبلة.