لبنان

أمن الدولة: نتمنى لوطننا الحبيب دوام الازدهار والاستقرار

Lebanon 24
03-10-2025 | 01:30
شكرت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان "جميع الذين عايدوها بمناسبة العيد الأربعين لتأسيسها، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب الرؤساء السابقين، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، بالإضافة إلى اللبنانيين عموماً على محبتهم الصادقة تجاه المديرية".
وتمنّت المديرية للجميع "ولوطننا الحبيب، دوام الازدهار والاستقرار".
