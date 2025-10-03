أمن الدولة: نتمنى لوطننا الحبيب دوام الازدهار والاستقرار

Advertisement

شكرت في بيان "جميع الذين عايدوها بمناسبة العيد الأربعين لتأسيسها، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب الرؤساء السابقين، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة والإدارية، ورؤساء والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، بالإضافة إلى اللبنانيين عموماً على محبتهم الصادقة تجاه المديرية".وتمنّت المديرية للجميع "ولوطننا الحبيب، دوام الازدهار والاستقرار".