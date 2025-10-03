Advertisement

لبنان

بسبب قذيفة "هاون"... طوق أمنيّ خلف الجامعة العربية في طرابلس

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:26
عثرت القوى الأمنية صباح اليوم على قذيفة هاون خلف الجامعة العربية في طرابلس.
وعلى الفور، ضربت طوقًا أمنيًا في محيط الموقع بانتظار وصول الخبير العسكري للكشف عليها.

وبعد المعاينة، تبيّن أنّ القذيفة فارغة وغير معدّة للتفجير، وجرى نقلها من المكان وفق الإجراءات المتبعة.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": انفجار قذيفة هاون في عيتا الشعب
lebanon 24
03/10/2025 13:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا في لبنان اواخر تشرين الثاني و"زيارة دعم" من الجامعة العربية
lebanon 24
03/10/2025 13:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية: يجب على المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل على "جريمتها" بحق قطر
lebanon 24
03/10/2025 13:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تجدد الإشتباكات في مخيم برج البراجنة وإطلاق قذيفة من نوع "B7"
lebanon 24
03/10/2025 13:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

