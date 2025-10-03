بسبب قذيفة "هاون"... طوق أمنيّ خلف الجامعة العربية في طرابلس

Advertisement

عثرت القوى الأمنية على قذيفة هاون خلف في .وعلى الفور، ضربت طوقًا أمنيًا في محيط الموقع بانتظار وصول الخبير العسكري للكشف عليها.وبعد المعاينة، تبيّن أنّ القذيفة فارغة وغير معدّة للتفجير، وجرى نقلها من المكان وفق الإجراءات المتبعة.