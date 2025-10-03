Advertisement

لبنان

"التقدمي" ينجح في تسجيل الطلاب النازحين من السويداء في لبنان

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:50
أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أنه "انطلاقاً من توجيهات الرئيس وليد جنبلاط، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، نجح التقدمي في الاستحصال على موافقات استثنائية لتسجيل الطلبة السوريين النازحين من محافظتَي السويداء وريف دمشق، ومن جبل السمّاق، وذلك لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم، واستمرار مسيرتهم التربوية في لبنان بعد اضطرارهم إلى النزوح بسبب الأحداث الأخيرة".
ولفت في بيان إلى أن "نجاح التقدمي في هذا الملف، أتى عقب لقاءات واتّصالات أجراها عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب، مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونائب رئيس الحكومة، ورئيس اللجنة اللبنانية السورية المكلّفة بالتواصل بين البلدين طارق متري، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بالتوافق مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير".

هذا وشكر "التقدمي" كل الجهات والمسؤولين الذين لاقوا طرحه بإيجابية، مؤكدًا استمرار عمله لحل أزمة السويداء انطلاقاً من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وليد جنبلاط، والتي تتوافق والاتفاق السوري- الأردني- الأميركي لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء والمناطق السورية كافة.
