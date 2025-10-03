"التقدمي" ينجح في تسجيل الطلاب النازحين من السويداء في لبنان

Advertisement

أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أنه "انطلاقاً من توجيهات الرئيس ، ورئيس النائب تيمور ، نجح التقدمي في الاستحصال على موافقات استثنائية لتسجيل الطلبة السوريين من محافظتَي السويداء وريف دمشق، ومن جبل السمّاق، وذلك لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم، واستمرار مسيرتهم التربوية في بعد اضطرارهم إلى النزوح بسبب الأحداث الأخيرة".ولفت في بيان إلى أن "نجاح التقدمي في هذا الملف، أتى عقب لقاءات واتّصالات أجراها عضو اللقاء النائب أكرم شهيّب، مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونائب رئيس الحكومة، ورئيس اللجنة المكلّفة بالتواصل بين البلدين طارق متري، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بالتوافق مع للأمن العام اللواء حسن شقير".هذا وشكر "التقدمي" كل الجهات والمسؤولين الذين لاقوا طرحه بإيجابية، مؤكدًا استمرار عمله لحل أزمة السويداء انطلاقاً من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وليد جنبلاط، والتي تتوافق والاتفاق السوري- الأردني- الأميركي لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء والمناطق السورية كافة.