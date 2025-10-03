Advertisement

لبنان

ناصر الدين أطلق الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1424746-638950930473586296.png
Doc-P-1424746-638950930473586296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات الذي أعدته الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية في لبنان.
Advertisement

جاء ذلك في لقاء حضرته ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان اندنديتا فيليبوز Anandita Philipose  ونقيبة اختصاصيي التغذية الدكتورة نهلا حولا ونقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو ورئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب وحشد من المعنيين.

وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "وزارة الصحة العامة حرصت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ونقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية على تطوير الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات كمرجع وطني موحّد يوجّه العاملين الصحيين ويزوّد النساء بالممارسات الغذائية خلال الحمل والرضاعة".

ولفت إلى أن "مسح "LIMA" الأخير أبرز واقعًا مقلقًا يظهر أن أكثر من ثلث النساء الحوامل في لبنان يعانين من فقر الدم وأكثر من نصفهنّ لا يحصلن على المكملات الأساسية كالحديد وحمض الفوليك في الوقت المناسب".

أضاف:" أن هذه المعطيات تعكس تحديات خطرة تهدد صحة الأمهات وأطفالهن وتؤكد الحاجة الماسة إلى تدخلات وطنية موجهة ومبنية على الأدلة".

وقال وزير الصحة العامة:" إن إطلاق الدليل خطوة عملية في مواجهة هذه التحديات لأنه لا يقتصر على توصيات علمية فحسب بل يهدف إلى توحيد الرسائل الصحية وضمان وصول المعلومات إلى كل امرأة حامل أو مرضعة أينما كانت وبغض النظر عن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية".

ولفت إلى أن" الدليل يتماشى كذلك مع التزامات لبنان الدولية ضمن خطة التنمية المستدامة ويعكس الإيمان بأن الإستثمار في صحة النساء اليوم هو استثمار في مستقبل الأطفال وغد الوطن".

وتابع  مؤكدًا أن" الوزارة تصرّ على تطبيق الدليل واستكمال الخطوات التي تشكل مدماكًا متكاملا للمحافظة على صحة الأم، ولذلك ثمة اهتمام خاص بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة الأمهات بمعدات التصوير الشعاعي في الفترة المقبلة".
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى الأطفال بمجمع ناصر الطبي: أطفال غزة والنساء الحوامل هم الفئة الأكثر هشاشة التي تعاني من ويلات الحرب والمجاعة
lebanon 24
03/10/2025 16:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مجددًا.. ترامب يحذر النساء الحوامل
lebanon 24
03/10/2025 16:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: "الصحة" تعمل على تعزيز شبكة الرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
03/10/2025 16:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين يواصل لقاءاته في الدوحة
lebanon 24
03/10/2025 16:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق الأمم المتحدة

وزارة الصحة العامة

الأمم المتحدة

وزارة الصحة

وزير الصحة

التزام

الماسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-03
08:44 | 2025-10-03
08:34 | 2025-10-03
08:33 | 2025-10-03
08:29 | 2025-10-03
08:21 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24