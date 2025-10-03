ناصر الدين أطلق الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات

Advertisement

أطلق العامة الدكتور ركان الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات الذي أعدته الوزارة بالشراكة مع للسكان وبالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية في .جاء ذلك في لقاء حضرته ممثلة صندوق للسكان في لبنان اندنديتا فيليبوز Anandita Philipose ونقيبة اختصاصيي التغذية الدكتورة نهلا حولا ونقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو ورئيسة دائرة صحة الأم والطفل في باميلا وحشد من المعنيين.وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن " العامة حرصت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ونقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية على تطوير الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات كمرجع وطني موحّد يوجّه العاملين الصحيين ويزوّد النساء بالممارسات الغذائية خلال الحمل والرضاعة".ولفت إلى أن "مسح "LIMA" الأخير أبرز واقعًا مقلقًا يظهر أن أكثر من ثلث النساء الحوامل في لبنان يعانين من فقر وأكثر من نصفهنّ لا يحصلن على المكملات الأساسية كالحديد وحمض الفوليك في الوقت المناسب".أضاف:" أن هذه المعطيات تعكس تحديات خطرة تهدد صحة الأمهات وأطفالهن وتؤكد الحاجة إلى تدخلات وطنية موجهة ومبنية على الأدلة".وقال وزير الصحة العامة:" إن إطلاق الدليل خطوة عملية في مواجهة هذه التحديات لأنه لا يقتصر على توصيات علمية فحسب بل يهدف إلى توحيد الرسائل الصحية وضمان وصول المعلومات إلى كل امرأة حامل أو مرضعة أينما كانت وبغض النظر عن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية".ولفت إلى أن" الدليل يتماشى كذلك مع التزامات لبنان الدولية ضمن خطة التنمية المستدامة ويعكس الإيمان بأن الإستثمار في صحة النساء اليوم هو استثمار في مستقبل الأطفال وغد الوطن".وتابع مؤكدًا أن" الوزارة تصرّ على تطبيق الدليل واستكمال الخطوات التي تشكل مدماكًا متكاملا للمحافظة على صحة الأم، ولذلك ثمة اهتمام خاص بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة الأمهات بمعدات التصوير الشعاعي في الفترة المقبلة".