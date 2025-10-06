فايز رسامني يدرس تطوير النقل البحري والجوي

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات في مقر الوزارة لتعزيز التعاون في قطاعي النقل البحري والجوي وتطوير .واستقبل الوزير ممثل شركة HUAWEI لمناقشة إمكانية إنشاء غرفة عمليات لإدارة الإدارات والمرافئ باستخدام تقنيات الروبوت الحديثة، بما يضمن تدفق معلومات دقيق وفعّال. كما التقى للخطوط الجوية في ماسوم إيدن وفريقه، لمتابعة سبل تعزيز التعاون بين لبنان وتركيا وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي.وفي سياق متصل، ناقش الوزير مع النائب السابق الدويهي عدة شؤون إنمائية ومناطقية، مشددًا على أهمية تحسين البنى التحتية والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.