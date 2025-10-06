Advertisement

لبنان

فايز رسامني يدرس تطوير النقل البحري والجوي

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:26
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات في مقر الوزارة لتعزيز التعاون في قطاعي النقل البحري والجوي وتطوير الخدمات العامة.
واستقبل الوزير ممثل شركة HUAWEI لمناقشة إمكانية إنشاء غرفة عمليات لإدارة الإدارات والمرافئ اللبنانية باستخدام تقنيات الروبوت الحديثة، بما يضمن تدفق معلومات دقيق وفعّال. كما التقى المدير العام للخطوط الجوية التركية في لبنان ماسوم إيدن وفريقه، لمتابعة سبل تعزيز التعاون بين لبنان وتركيا وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي.

وفي سياق متصل، ناقش الوزير مع النائب السابق اسطفان الدويهي عدة شؤون إنمائية ومناطقية، مشددًا على أهمية تحسين البنى التحتية والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.
 
(الوكالة الوطنية)
