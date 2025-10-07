Advertisement

لبنان

ترقّب

Lebanon 24
07-10-2025 | 20:25
A-
A+
Doc-P-1426486-638954908726739411.jpg
Doc-P-1426486-638954908726739411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقَّب مودعون الزيادة على السحوبات، والتي تقدر بـ800 دولار، بحيث يصبح ألف دولار شهرياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترقّب لبناني لتداعيات اتفاق وقف اطلاق النار بغزة واتصالات لاحتواء تعطيل مجلس النواب
lebanon 24
08/10/2025 06:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لجلسة الاثنين النيابية وعون يدعو المنتشرين إلى الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي المقبل
lebanon 24
08/10/2025 06:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب مستمر لأصداء دعوة قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"
lebanon 24
08/10/2025 06:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب.. ماذا سيشهد مخيم عين الحلوة؟
lebanon 24
08/10/2025 06:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-10-07
22:09 | 2025-10-07
22:10 | 2025-10-07
22:12 | 2025-10-07
22:48 | 2025-10-07
22:45 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24