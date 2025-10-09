كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة

Advertisement

أعلن في بيان أنه تقدّم، بواسطة وكيله القانوني المحامي أمين عبد ، بشكوى أمام بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، بجرم انتحال صفة وتزوير واستعمال مزوّر، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر بموجب المادة 391 من قانون .وأوضح أن الشكوى جاءت على خلفية إنشاء صفحة على موقع " " تحمل اسم "Ibrahim Kanaan – الحرة" بشكل غير قانوني.وقد أحالت التمييزية الشكوى إلى الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحت الرقم 2467/2025، لمباشرة التحقيقات وتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.