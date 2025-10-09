Advertisement

لبنان

كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1427115-638956059917788399.jpg
Doc-P-1427115-638956059917788399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب إبراهيم كنعان في بيان أنه تقدّم، بواسطة وكيله القانوني المحامي أمين عبد الكريم، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، بجرم انتحال صفة وتزوير واستعمال مزوّر، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر بموجب المادة 391 من قانون العقوبات.
Advertisement

وأوضح كنعان أن الشكوى جاءت على خلفية إنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "Ibrahim Kanaan – القوات اللبنانية الحرة" بشكل غير قانوني.

وقد أحالت النيابة العامة التمييزية الشكوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحت الرقم 2467/2025، لمباشرة التحقيقات وتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
مواضيع ذات صلة
بيسان إسماعيل تواجه شكوى أمام النيابة العامة في بيروت!
lebanon 24
09/10/2025 13:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد الشكوى ضد قاسم: أصبحت لدى النيابة العامة التمييزية
lebanon 24
09/10/2025 13:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
lebanon 24
09/10/2025 13:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية إسبانية: النيابة الإسبانية تحفظ شهادات ووثائق لاستخدامها لاحقا أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
09/10/2025 13:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

النائب إبراهيم كنعان

القوات اللبنانية

النيابة العامة

إبراهيم كنعان

مكتب مكافحة

اللبنانية

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-10-09
06:25 | 2025-10-09
06:16 | 2025-10-09
06:14 | 2025-10-09
06:08 | 2025-10-09
06:07 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24