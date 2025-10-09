26
لبنان
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:25
A-
A+
أعلن
النائب إبراهيم كنعان
في بيان أنه تقدّم، بواسطة وكيله القانوني المحامي أمين عبد
الكريم
، بشكوى أمام
النيابة العامة التمييزية
بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، بجرم انتحال صفة وتزوير واستعمال مزوّر، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر بموجب المادة 391 من قانون
العقوبات
.
وأوضح
كنعان
أن الشكوى جاءت على خلفية إنشاء صفحة على موقع "
فيسبوك
" تحمل اسم "Ibrahim Kanaan –
القوات اللبنانية
الحرة" بشكل غير قانوني.
وقد أحالت
النيابة العامة
التمييزية الشكوى إلى
مكتب مكافحة
الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحت الرقم 2467/2025، لمباشرة التحقيقات وتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
