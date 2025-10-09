Advertisement

لبنان

شقير بحث مع السفير الدنماركي أوضاع النازحين

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:25
التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه السفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيكيوغ على رأس وفد من منظمة الهجرة الدولية (IOM) في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وجرى خلال اللقاء عرض شامل لأوضاع النازحين في لبنان والمنطقة، وسبل التعاون في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن أزمة النزوح.
 
