لبنان

كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:10
غادر صباح اليوم الجمعة، رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، العاصمة بيروت متوجهاً إلى واشنطن للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات التي دعا إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي كنعان على هامش هذه الاجتماعات مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء من الكونغرس، في إطار بحث الملفات الاقتصادية والمالية المتعلقة بلبنان، والتي تشمل الإصلاحات المالية وخطط الدعم والمساعدات الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية متصاعدة، حيث يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد وتفادي تفاقم الأزمة المالية التي أثرت على مختلف القطاعات في البلاد.

الزيارة تعكس جهود لبنان لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وإيصال رسالة واضحة حول الحاجة لدعم اقتصادي وإصلاحات عاجلة، في ظل التحديات المتنامية التي تواجه البلاد على المستويين المحلي والدولي.
