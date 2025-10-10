كنعان يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

Advertisement

غادر الجمعة، رئيس والموازنة في اللبناني، ، العاصمة متوجهاً إلى للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات التي دعا إليها والبنك الدولي.ومن المقرر أن يلتقي على هامش هذه الاجتماعات مسؤولين في وأعضاء من ، في إطار بحث الملفات الاقتصادية والمالية المتعلقة بلبنان، والتي تشمل الإصلاحات المالية وخطط الدعم والمساعدات الدولية.وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس يواجه فيه تحديات اقتصادية متصاعدة، حيث يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد وتفادي تفاقم الأزمة المالية التي أثرت على مختلف القطاعات في البلاد.الزيارة تعكس جهود لبنان لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وإيصال رسالة واضحة حول الحاجة لدعم اقتصادي وإصلاحات عاجلة، في ظل التحديات المتنامية التي تواجه البلاد على المستويين المحلي والدولي.