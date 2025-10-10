Advertisement

لبنان

غضب في شكا.. لجنة كفرحزير تحذر من "مقلع الموت"

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1427569-638956853858897447.jpeg
Doc-P-1427569-638956853858897447.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً شديد اللهجة، انتقدت فيه قرار مجلس بلدية شكا بمنح شركة هولسيم ترخيصاً لاستئناف استخراج الصخور لتأهيل المقلع، وتجديد عقد إيجار محلة "وطى القبو"، معتبرة القرار "الأخطر في تاريخ شكا والقرى المجاورة".
Advertisement

وأكدت اللجنة أن مشروع التأهيل المعلن يُعد خدعة احتيالية تهدف لإعادة تشغيل المقالع بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المقالع تعني عودة أفران الفحم الحجري والبترولي المسرطنة التي تم منع استخدامها في الأردن منذ عام 2007، والتي تكلف أوروبا عشرات آلاف القتلى سنوياً، والصين أكثر من نصف مليون قتيل سنوياً. وأضاف البيان أن هذا القرار في شكا والكورة قد يؤدي إلى إبادة جماعية لعائلات بالكامل، وإصابة الشباب بأمراض خطيرة تشمل السرطان، أمراض القلب، الربو، والأمراض الوراثية وغير المعروفة.

وفي تحذير صارم، طالبت اللجنة رئيس وأعضاء بلدية شكا بتحمل المسؤوليات الإنسانية والوطنية، والرجوع عن القرار فوراً، مع الإبقاء على استيراد الكلينكر من مصر بدلاً من تشغيل المقالع المخالفة، ونقل هذه المقالع إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية وفق خريطة المقالع المرفقة بالمرسوم 8803. كما شددت على ضرورة مقاضاة شركات الترابة لدفع الرسوم البلدية المستحقة لشكا والكورة، وتعويضات عن الضرر البيئي الذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للحياة الإنسانية والطبيعية، واعتبار حياة السكان في شكا والكورة خطاً أحمر، ورفض مشروع التأهيل الاحتيالي الذي سبق أن أسقط مرات عدة وستتم مواجهته مجدداً في المستقبل.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
إلى البطريركية المارونية.. نداءٌ من لجنة كفرحزير البيئية
lebanon 24
10/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
lebanon 24
10/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحذر من "خداع" إسرائيل ونقضها المتكرر للعهود
lebanon 24
10/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليازا" تحذّر من مشهد خطير في زحلة
lebanon 24
10/10/2025 13:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

مجلس بلدية

في الأردن

المستقبل

أوروبا

الكورة

الأردن

من مصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24