تُسجل أرقاما قياسية.. هل يجب على اللبنانيين شراء الذهب أم الفضة؟

سجلت أسعار العالمية أرقاما غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، فقد تجاوز المعدن الأصفر حدود التوقعات وتخطى سعر الـ 4000 آلاف دولار للأونصة، كما واصلت أسعار الفضة الارتفاع متجاوزة حاجز الـ 50 دولاراً للأونصة، فهل يجب على اللبنانيين شراء الذهب أم الفضة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعارهما؟يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان "الذهب يُعتبر الملاذ الآمن الأكثر استقرارا وتحركاته أقل تقلبًا من الفضة كما انه أكثر سيولة وأسهل في التداول والتحويل"، مشيرين إلى انه "على الرغم من التوقعات بأن يسجل سعر أونصة الذهب نحو 4900 دولار بحلول نهاية 2026 فان المعدل المتوقع لأسعار الذهب لا يزال عرضة لتغيّرات بناءً على سياسات الفائدة وقوة الدولار والأوضاع الجيوسياسية والتضخم".في حين ان الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، بسبب أن حجم السوق وأهمية الطلب الصناعي يجعلها عرضة لتذبذبات كبيرة حين تتغير توقعات النمو الصناعي أو الطلب العالمي.ويضيف الخبراء ان "الفضة قد تكون جذابة ويُمكن من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة الا انها تنطوي على مخاطر أعلى من الذهب."وبحسب هؤلاء، يجب تنويع الاستثمار أي ان يخصّص الفرد جزءًا من أمواله في الذهب، وجزءًا في الفضة وجزءًا في أصول أخرى كالأسهم أو العقارات أو النقد لأن هذا الأمر يُقلل من المخاطر في حال انخفاض سعر أحد .