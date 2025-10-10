Advertisement

لبنان

إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1427773-638957120979170799.jpg
Doc-P-1427773-638957120979170799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

نفذ الجيش سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.

كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:

-توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.

-دهم منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجرزحلة وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.

-توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – عكار لقيامه بأعمال تهريب.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
مواضيع ذات صلة
عمليات أمنية للجيش في البقاع.. ماذا ضبط هناك؟
lebanon 24
10/10/2025 21:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات امنية للجيش في محيط مخيم البداوي تمهيدًا لتسلّم شحنات سلاح فلسطيني في اطار المرحلة الرابعة
lebanon 24
10/10/2025 21:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
lebanon 24
10/10/2025 21:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
lebanon 24
10/10/2025 21:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مجدل عنجر

البقاع

القضاء

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24