إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:نفذ الجيش سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من في منطقة الشراونة – منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:-توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.-دهم منازل مطلوبين في بلدة – وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.-توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – لقيامه بأعمال تهريب.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".