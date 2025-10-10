22
لبنان
إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
10-10-2025
|
09:52
A-
A+
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
نفذ الجيش سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي
البقاع
والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة الشراونة –
بعلبك
منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع.
كما أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات وفقًا لما يلي:
-توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات.
-دهم منازل مطلوبين في بلدة
مجدل عنجر
–
زحلة
وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار.
-توقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة –
عكار
لقيامه بأعمال تهريب.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص".
