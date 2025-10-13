"البلدية القوية".. برنامج تنموي للقوات في جزين

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

نظم جهاز التنمية المحلية في بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور – KAS الجولة الخامسة من برنامجه التنموي في منطقة ، تركزت على ورشة عمل بعنوان "البلدية القوية – بلدية ملمة، فاعلة وشفافة".وجاءت هذه الجولة لتعزيز قدرات البلديات وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، من خلال تزويد رؤساء وأعضاء البلديات بالمعلومات والخبرات العملية التي تساعدهم على تطوير أدائهم الإداري والإنمائي.وشارك في الورشة النائب سعيد عضو تكتل الجمهورية القوية، الذي أكد على الدور المحوري للبلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وأهمية تأمين الدعم اللازم لها عبر التشريع والتواصل مع الوزارات المعنية.