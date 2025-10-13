Advertisement

لبنان

"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:57
قالت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر اجتماعها الدوري، أنّ "المقاومة الاسلامية والوطنية أثبتت في غزة أنها أقوى من كل آلات الدمار العالمية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ودول الغرب التي ساهمت جميعها في حرب إبادة شاملة لأهل غزة".
وحيا التجمع "أبطال المقاومة الإسلامية والوطنية في فلسطين على النصر المؤزر على العدو الإسرائيلي وإجباره على وقف إطلاق النار بعد إعلانه عن عزمه على احتلال كامل غزة"، معتبراً أن "هذا اليوم هو يوم مجيد من أيام الأمة، وخطوة على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين".
 
 
ووجّه التجمع تحية إلى شهداء محور المقاومة وفي طليعتهم السيد حسن نصر الله، السيد هاشم صفي الدين، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، مؤكداً أن دماءهم حفظت القضية ومهّدت لوعد النصر.
 

 
كذلك، استنكر التجمع "إقدام العدو الإسرائيلي على قصف مجمع للآليات في قرية المصيلح، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتعريض حياة المواطنين مواطنين أبرياء للخطر ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى"، مطالبا "الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الاعتداءات".
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

السيد حسن

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

إسلامي

