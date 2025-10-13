"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين

قالت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر اجتماعها الدوري، أنّ " الاسلامية والوطنية أثبتت في غزة أنها أقوى من كل آلات الدمار العالمية التي تمتلكها الأميركية وإسرائيل ودول الغرب التي ساهمت جميعها في حرب إبادة شاملة لأهل غزة".

وحيا التجمع "أبطال المقاومة الإسلامية والوطنية في فلسطين على النصر المؤزر على العدو وإجباره على وقف إطلاق النار بعد إعلانه عن عزمه على احتلال كامل غزة"، معتبراً أن "هذا اليوم هو يوم مجيد من أيام الأمة، وخطوة على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين".