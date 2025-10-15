25
لبنان
عبدالله: الطائفية تطال المياه والبكتيريا والصحة
Lebanon 24
15-10-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
بلال عبدالله
على منصة "إكس": "في
لبنان
فقط هناك طائفة للمياه، ومذهب للبكتيريا، وهوية للصحة. وفي لبنان فقط، التشهير مسموح، والاتهام وسيلة دفاع، والتشكيك شطارة".
