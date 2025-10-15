Advertisement

لبنان

عبدالله: الطائفية تطال المياه والبكتيريا والصحة

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:31
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "في لبنان فقط هناك طائفة للمياه، ومذهب للبكتيريا، وهوية للصحة. وفي لبنان فقط، التشهير مسموح، والاتهام وسيلة دفاع، والتشكيك شطارة".
