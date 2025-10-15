جابر من واشنطن: لبنان يمتلك إرادة النهوض ولن يستسلم

Advertisement

أعرب ياسين جابر عن تقدير لـ"الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة"، معرباً عن أمله في أن "تمتد هذه الجهود لتحقيق هدنة دائمة في لبنان تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار".كلام جابر جاء خلال احتفال أقامته السفارة في على شرف الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات والبنك الدولي، بحضور عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وفاعليات من الاغتراب اللبناني.ووجّه جابر شكراً خاصاً للولايات المتحدة على "دعمها الثابت للجيش اللبناني، الذي يشكل حارس السيادة وعماد ثقة اللبنانيين بدولتهم".وعرض الوزير أبرز الخطوات الإصلاحية التي تنفذها ، مشيراً إلى "إعادة بناء منظومة الحوكمة من خلال تعيين هيئات رقابية تضمن الشفافية والمساءلة، وإقرار قانون استقلال كخطوة لاستعادة العدالة، إلى جانب إطلاق عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي عبر قوانين مالية جريئة ومسار التحوّل الرقمي لتقريب الدولة من المواطن، وتثبيت قواعد الانضباط المالي التي تمكّن من بناء اقتصاد أكثر متانة".وإذ أقرّ بأن "الطريق لن يكون سهلاً"، أكد جابر أن "إرادة النهوض أقوى من كل العوائق، وأن لبنان قادر على التحول من دولة مثقلة بالأزمات إلى دولة تُلهم غيرها بصمودها"، مضيفاً: "لبنان لن يستسلم وسيبنى من جديد".وتوجه إلى أبناء الجالية اللبنانية بالقول: "أنتم جسر لبنان إلى العالم ونبضه الحي. لقد صنعتم من نجاحاتكم في المهجر وقوداً لصموده في الوطن".وختم بالتشديد على أن "السلام الإقليمي والدعم الدولي والإرادة الوطنية الصلبة هي المفاتيح الثلاثة لمستقبل أكثر إشراقاً"، مضيفاً: "لن ننتظر ، فنحن من نصنعه. ولبنان سيبقى منارة أمل وكرامة في هذه المنطقة المضطربة".