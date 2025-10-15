Advertisement

لبنان

جابر من واشنطن: لبنان يمتلك إرادة النهوض ولن يستسلم

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:24
أعرب وزير المالية ياسين جابر عن تقدير لبنان لـ"الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة"، معرباً عن أمله في أن "تمتد هذه الجهود لتحقيق هدنة دائمة في لبنان تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار".
كلام جابر جاء خلال احتفال أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن على شرف الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحضور عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وفاعليات من الاغتراب اللبناني.

ووجّه جابر شكراً خاصاً للولايات المتحدة على "دعمها الثابت للجيش اللبناني، الذي يشكل حارس السيادة وعماد ثقة اللبنانيين بدولتهم".

وعرض الوزير أبرز الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى "إعادة بناء منظومة الحوكمة من خلال تعيين هيئات رقابية تضمن الشفافية والمساءلة، وإقرار قانون استقلال القضاء كخطوة لاستعادة العدالة، إلى جانب إطلاق عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي عبر قوانين مالية جريئة ومسار التحوّل الرقمي لتقريب الدولة من المواطن، وتثبيت قواعد الانضباط المالي التي تمكّن من بناء اقتصاد أكثر متانة".

وإذ أقرّ بأن "الطريق لن يكون سهلاً"، أكد جابر أن "إرادة النهوض أقوى من كل العوائق، وأن لبنان قادر على التحول من دولة مثقلة بالأزمات إلى دولة تُلهم غيرها بصمودها"، مضيفاً: "لبنان لن يستسلم وسيبنى من جديد".

وتوجه إلى أبناء الجالية اللبنانية بالقول: "أنتم جسر لبنان إلى العالم ونبضه الحي. لقد صنعتم من نجاحاتكم في المهجر وقوداً لصموده في الوطن".

وختم بالتشديد على أن "السلام الإقليمي والدعم الدولي والإرادة الوطنية الصلبة هي المفاتيح الثلاثة لمستقبل أكثر إشراقاً"، مضيفاً: "لن ننتظر الغد، فنحن من نصنعه. ولبنان سيبقى منارة أمل وكرامة في هذه المنطقة المضطربة".
