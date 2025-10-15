قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة

Advertisement

اختتمت في أعمال قمة للاستشارات لمكافحة الجرائم المالية لعام 2025، والتي تعدّ منصة إقليمية رائدة لمناقشة مكافحة الفساد، الجرائم المالية الإلكترونية، المخاطر التنظيمية، والعقوبات الدولية على المنطقة.وانعقدت القمة في مركز تدريب ومؤتمرات طيران (MEA TCC)، برعاية أحمد ممثلاً بقائد وحدة الشرطة القضائية، العميد زياد قائد بَي، بحضور أكثر من 250 خبيرًا في مجالات المال، القانون، الأمن السيبراني، الحوكمة، والامتثال، إلى جانب رجال أعمال وإعلاميين.وشدّد العميد زياد قائد بَي على جهود في مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بما يشمل استحداث وحدات متخصصة، مع التأكيد على أن خروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يتطلب استكمال إجراءات تصحيحية بين 2025 و2027 وفق خطة العمل الوطنية.، أكد مؤسس KCG، فؤاد خليفة، أن الأزمة كانت نتيجة فساد هيكلي، مشيرًا إلى أن الهدف هو استبدال النظام المالي الفاسد وجعل الفساد غير مربح وغير مقبول على المستوى القانوني والاجتماعي.كما ركزت النقاشات على تأثير الدولية، المخاطر الجيوسياسية، تصاعد الجرائم المالية الإلكترونية، والحاجة الملحة لمعالجة وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للفريق المالي الدولي (FATF).وطرحت القمة خطة إصلاحية قائمة على ست ركائز رئيسية، وهي: تعزيز الشفافية، استقلالية ، التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين، حماية المبلغين عن الفساد، تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة، وربط المساعدات الدولية بشروط صارمة للشفافية والمساءلة.