Advertisement

لبنان

بحصلي: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء التأخير في المرفأ

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1430157-638962170175433863.jpg
Doc-P-1430157-638962170175433863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي في بيان، عن استيائها من استمرار التأخير في تخليص البضائع في مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري ومستدام لهذه المشكلة من خلال تطوير الأنظمة الجمركية والمرفئية واعتماد المكننة الشاملة والذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وأوضح بحصلي أن الأنظمة الحالية مثل "نجم" و"CAMA" يمكن أن تُستخدم كحلول مؤقتة، لكنها لم تعد كافية، داعياً إلى اعتماد أنظمة أكثر تطوراً وكفاءة للحفاظ على موقع مرفأ بيروت الريادي.

وأكد أن غياب الشكاوى في الفترة الماضية لا يعني انتهاء الأزمة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يحاول التأقلم مع الظروف الصعبة رغم الضغوط الكبيرة التي تواجه عملية الاستيراد.

وأشاد بحصلي بجهود موظفي الجمارك لضمان استمرارية العمل، لكنه انتقد اقتصار التحسينات الأخيرة على إجراءات جزئية وترقيعية، داعياً إلى إصلاحات حقيقية على مستوى الإدارات والمراكز لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء.

وختم بالتشديد على أن أولوية النقابة هي المكننة الشاملة، منتقداً استمرار النظام الإداري الورقي الذي يتطلب توقيع 12 جهة لإنجاز معاملة واحدة، داعياً إلى توحيد الجهود بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وإدارة الجمارك والمرفأ لإطلاق نظام إلكتروني موحد ومتكامل يواكب التطور العالمي ويخفف الأعباء عن المستوردين.
مواضيع ذات صلة
الدبيبة: الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي
lebanon 24
16/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أيرلندا: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإسرائيل والفلسطينيين هو حل الدولتين
lebanon 24
16/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين
lebanon 24
16/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إيران تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد لحل القضايا الدولية بما في ذلك برنامجها النووي
lebanon 24
16/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة الجمارك

الجمارك

بيروت

الشام

بيرة

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:56 | 2025-10-16
09:31 | 2025-10-16
09:16 | 2025-10-16
09:10 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24