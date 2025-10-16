25
لبنان
بحصلي: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء التأخير في المرفأ
Lebanon 24
16-10-2025
|
06:06
أعربت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة
هاني بحصلي
في بيان، عن استيائها من استمرار التأخير في تخليص البضائع في مرفأ
بيروت
، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري ومستدام لهذه المشكلة من خلال تطوير الأنظمة الجمركية والمرفئية واعتماد المكننة الشاملة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح بحصلي أن الأنظمة الحالية مثل "نجم" و"CAMA" يمكن أن تُستخدم كحلول مؤقتة، لكنها لم تعد كافية، داعياً إلى اعتماد أنظمة أكثر تطوراً وكفاءة للحفاظ على موقع مرفأ بيروت الريادي.
وأكد أن غياب الشكاوى في الفترة الماضية لا يعني انتهاء الأزمة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يحاول التأقلم مع الظروف الصعبة رغم الضغوط الكبيرة التي تواجه عملية الاستيراد.
وأشاد بحصلي بجهود موظفي
الجمارك
لضمان استمرارية العمل، لكنه انتقد اقتصار التحسينات الأخيرة على إجراءات جزئية وترقيعية، داعياً إلى إصلاحات حقيقية على مستوى الإدارات والمراكز لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء.
وختم بالتشديد على أن أولوية النقابة هي المكننة الشاملة، منتقداً استمرار النظام الإداري الورقي الذي يتطلب توقيع 12 جهة لإنجاز معاملة واحدة، داعياً إلى توحيد الجهود بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وإدارة الجمارك والمرفأ لإطلاق نظام إلكتروني موحد ومتكامل يواكب التطور العالمي ويخفف الأعباء عن المستوردين.
