كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور

أعلنت أنها أنهت اليوم، إصلاح الأعطال التي أصابت منشآتها جرّاء الاعتداءات فجر السبت 11 تشرين الاول، ولا سيما على خط النقل 220 كيلوفولت زهراني–صور، وأعادته إلى الخدمة بما يعيد التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل الاستهداف في مختلف مناطق الجنوب.وأوضحت المؤسسة أن خط النقل 66 كيلوفولت زهراني– ما يزال خارج الخدمة بسبب سقوط أحد أبراجه نتيجة العدوان، وأن إعادته ستتطلب وقتًا أطول. لكنها شددت على أن ذلك لا يؤثر على التغذية نظرًا لوجود ثلاثة خطوط رديفة تقوم بالمهمة بدلًا منه.