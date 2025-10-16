Advertisement

لبنان

كهرباء لبنان تُعيد خط زهراني – صور

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:16
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها أنهت اليوم، إصلاح الأعطال التي أصابت منشآتها جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية فجر السبت 11 تشرين الاول، ولا سيما على خط النقل الرئيسي 220 كيلوفولت زهراني–صور، وأعادته إلى الخدمة بما يعيد التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل الاستهداف في مختلف مناطق الجنوب.
وأوضحت المؤسسة أن خط النقل 66 كيلوفولت زهراني–المصيلح ما يزال خارج الخدمة بسبب سقوط أحد أبراجه نتيجة العدوان، وأن إعادته ستتطلب وقتًا أطول. لكنها شددت على أن ذلك لا يؤثر على التغذية نظرًا لوجود ثلاثة خطوط رديفة تقوم بالمهمة بدلًا منه.
 
وختمت بالتأكيد أنها ستواكب المستجدات وتطلع المواطنين عليها عبر بيانات لاحقة.
