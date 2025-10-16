Advertisement

لبنان

"جس نبض" بريطاني لملء فراغ "اليونيفيل"

Lebanon 24
16-10-2025 | 22:18
أبلغ قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابنيارا رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الخفض التدريجي لقوات «اليونيفيل» لن يؤثّر في التنسيق القائم ولا في استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية...
وكتبت" الديار": اكدت مصادر مطلعة ان جولة كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب الأميرال البريطاني إدوارد ألغرين، على الحدود الشرقية، امس تجاوزت هذه المرة تلك المنطقة ليشمل اهتمام الزائر البريطاني الحدود الجنوبية، حيث فاتح المسؤولين اللبنانيين برغبة بلاده انشاء مراكز مراقبة في الجنوب كمثيلاتها على الحدود مع سوريا. وعلم في هذا السياق، ان لندن وفي اطار ما تسميه «توسيع شراكتها في تعزيز المؤسسات الأمنية اللبنانية ودعم دور الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن حدود لبنان»، تقوم بعملية «جس نبض» لمرحلة ما بعد انسحاب قوات «اليونيفيل»، وقد المحت الى عدم ممانعة الحكومة البريطانية بالشراكة مع دول اوروبية ومنها باريس، للمشاركة في نواة قوات مراقبة تدير الابراج في حال وافقت حكومة لبنان على اقامتها جنوبا. وقد جرى خلال اللقاءات تقديم اتفاق غزة كنموذج، حيث تم استقدام 200 جندي اميركي الى قاعدة قرب القطاع لمراقبة وقف النار، وهي تجربة يمكن البناء عليها، برأي البريطانيين، وقد تكون قابلة للاستنساخ في جنوب لبنان. ووفق المعلومات، لا جواب حتى الان لدى المسؤولين اللبنانيين على الاقتراح البريطاني، باعتبار انه من المبكر البت بالموضوع، والأمر لا بد ان يناقش مع الاميركيين كطرف مؤثر في اي ترتيبات يكون الطرف الاخر فيها «اسرائيل».

عون
وفي السياق نفسه،ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابنيارا، ان «عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سوف يزداد تباعا حتى يصل الى نحو 10 الاف عسكري مع نهاية السنة لتحقيق الامن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وسيعمل الجيش مع «اليونيفيل» على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة الى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية العام 2027». وأكّد ابانيارا أنّ الخفض التدريجي لقوات «اليونيفيل» لن يؤثّر في التنسيق القائم ولا في استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية... وفي عين التينة، استقبل رئيس المجلس نبيه بري أبانيارا والوفد المرافق، وكرر دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.


القيادة المركزية الأميركية
وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن قادة عسكريين من الولايات المتحدة ولبنان وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» عقدوا اجتماعاً لتنسيق أولويات الحفاظ على وقف إطلاق النار ونزع سلاح جماعة «حزب الله».

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الاجتماع، الذي عُقد أمس في الناقورة بجنوب لبنان، ناقش عمليات نزع السلاح المستمرة التي يقوم بها الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح في إزالة ما يقرب من 10 آلاف قذيفة صاروخية، ونحو 400 صاروخ، وأكثر من 205 آلاف قطعة ذخيرة غير منفجرة، خلال العام الماضي.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر القول: «يواصل شركاؤنا اللبنانيون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح (حزب الله)». وأضاف: «ما زلنا ملتزمين بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن».

من جانبه، قال رئيس آلية مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد: «نعمل مع الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) وشركائنا الفرنسيين والدوليين لضمان نجاح إطار وقف إطلاق النار».
وأضاف كليرفيلد، الذي تولّى مهامه، الأسبوع الماضي: «لدينا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان»، وفق البيان.
تأسست آلية مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي مسؤولة عن مراقبة الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان، بما في ذلك نزع سلاح «حزب الله»، والمساعدة في تنفيذها، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
 
