حوادث انفجار الهواتف بين الأطفال تتكرر في لبنان.. كيف نحميهم؟

Advertisement

هناك علامات تنذر بأن الهاتف أو الجهاز الإلكتروني على وشك الانفجار، منها السخونة المفرطة المفاجئة أثناء الاستخدام أو الشحن، وظهور رائحة احتراق أو رائحة كيميائية تشبه الدخان أو البلاستيك المحترق، إضافة إلى تورم البطارية أو جسم الهاتف بشكل واضح، أو بطء شديد وتوقف مفاجئ للجهاز أثناء الشحن. كما يعتبر تسرب مادة سائلة من البطارية مؤشرًا على تفاعل كيميائي خطير، وقد يترافق ذلك مع شرر أو أصوات كهربائية غريبة من الجهاز أو ارتفاع حرارة الشاحن أو كابل الشحن.عند ملاحظة أي من هذه العلامات، يجب التصرف فورًا لحماية الأطفال عن طريق فصل الهاتف عن الشاحن ووضعه في مكان آمن بعيدًا عن متناولهم وأي مواد قابلة للاشتعال، مع تجنب لمس البطارية أو أجزاء الهاتف المتضررة لتفادي الحروق أو الصدمات الكهربائية. لا ينبغي محاولة فتح الهاتف أو إصلاحه بأنفسنا، بل يجب اللجوء إلى مختص أو مركز صيانة معتمد لإصلاحه أو استبداله.من الضروري أيضًا توعية الأطفال الى خطورة التعامل مع الأجهزة عند ظهور أي علامات غير طبيعية وتعليمهم التوقف فورًا وإبلاغ الكبار مباشرة. كما ينصح بمراقبة استخدام الأطفال للهواتف بشكل وتحديد أوقات استخدام تحت إشراف، والتأكد من شراء أجهزة معتمدة مطابقة لمعايير السلامة الدولية، وتجنب الأجهزة المقلدة أو غير المعروفة المصدر، والشحن باستخدام الشواحن الأصلية المرفقة مع الجهاز وعدم ترك الهاتف على الشاحن لفترات طويلة أو أثناء النوم.اتباع هذه الإجراءات البسيطة والمتابعة المستمرة يحمي الأطفال من المخاطر، ويبرز أهمية وعي الأسرة بسلامة الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية.