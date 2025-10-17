Advertisement

لبنان

جولات مُفاجئة لفرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي على بعض الإدارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:27
نفّذت فرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي جولات ميدانية مفاجئة على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وفقًا لتوجيهات رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لضمان حسن تطبيق المعايير الإدارية والفنية.
