جولات مُفاجئة لفرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي على بعض الإدارات والمؤسسات العامة

نفّذت فرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي جولات ميدانية مفاجئة على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وفقًا لتوجيهات رئيس لضمان حسن تطبيق المعايير الإدارية والفنية.

Advertisement