بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية

واصل رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في البروفسور يوسف بخاش على رأس وفد من النقباء جولته والتقى في ربيع الشاعر في مقر السفارة في وعرض له لنشاط التجمع والهدف منه والسعي إلى المزيد من التواصل مع النقابات الصحية الفرنسية ومستشفياتها لما فيه مصلحة المريض من خلال تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث.وقال بخاش بعد اللقاء : "وضعنا السفير الشاعر في أجواء اللقاءات مع الاصدقاء الفرنسيين أكان مع النقابات الصحية في الاتحاد الاوروبي ام المستشفيات ام التجمع الفرنسي للأطباء من اصول لبنانية وهي علاقات قديمة ووطيدة تحتاج دائما الى التجديد. ووضعناه في أجواء تحضيراتنا لعقد مؤتمر قمة صحية للدول في لبنان لكي نتمكن من مواكبة الطب الرقمي الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي للإبقاء على القطاع الصحي في لبنان رمزًا في المنطقة ومواكبًا للعالم الجديد".وأعرب السفير عن استعداده لكل مساعدة لانجاح هذه الخطوة المتقدمة. (الوكالة الوطينة)