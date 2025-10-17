Advertisement

لبنان

بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:39
واصل رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش على رأس وفد من النقباء جولته الفرنسية والتقى سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر في مقر السفارة في باريس وعرض له لنشاط التجمع والهدف منه والسعي إلى المزيد من التواصل مع النقابات الصحية الفرنسية ومستشفياتها لما فيه مصلحة المريض من خلال تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث.
وقال بخاش بعد اللقاء : "وضعنا السفير الشاعر في أجواء اللقاءات مع الاصدقاء الفرنسيين أكان مع النقابات الصحية في الاتحاد الاوروبي ام المستشفيات ام التجمع الفرنسي للأطباء من اصول لبنانية وهي علاقات قديمة ووطيدة تحتاج دائما الى التجديد.  ووضعناه في أجواء تحضيراتنا لعقد مؤتمر قمة صحية للدول الفرنكوفونية في لبنان لكي نتمكن من مواكبة الطب الرقمي الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي للإبقاء على القطاع الصحي في لبنان رمزًا في المنطقة ومواكبًا للعالم الجديد".

وأعرب السفير عن استعداده لكل مساعدة لانجاح هذه الخطوة المتقدمة. (الوكالة الوطينة)
 
