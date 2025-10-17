26
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
Lebanon 24
17-10-2025
|
05:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في
لبنان
البروفسور يوسف بخاش على رأس وفد من النقباء جولته
الفرنسية
والتقى
سفير لبنان
في
فرنسا
ربيع الشاعر في مقر السفارة في
باريس
وعرض له لنشاط التجمع والهدف منه والسعي إلى المزيد من التواصل مع النقابات الصحية الفرنسية ومستشفياتها لما فيه مصلحة المريض من خلال تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث.
Advertisement
وقال بخاش بعد اللقاء : "وضعنا السفير الشاعر في أجواء اللقاءات مع الاصدقاء الفرنسيين أكان مع النقابات الصحية في الاتحاد الاوروبي ام المستشفيات ام التجمع الفرنسي للأطباء من اصول لبنانية وهي علاقات قديمة ووطيدة تحتاج دائما الى التجديد. ووضعناه في أجواء تحضيراتنا لعقد مؤتمر قمة صحية للدول
الفرنكوفونية
في لبنان لكي نتمكن من مواكبة الطب الرقمي الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي للإبقاء على القطاع الصحي في لبنان رمزًا في المنطقة ومواكبًا للعالم الجديد".
وأعرب السفير عن استعداده لكل مساعدة لانجاح هذه الخطوة المتقدمة. (الوكالة الوطينة)
مواضيع ذات صلة
تعاون لبناني - فرنسي: بخاش يطلق مرحلة جديدة من الشراكة الفرنكوفونية
Lebanon 24
تعاون لبناني - فرنسي: بخاش يطلق مرحلة جديدة من الشراكة الفرنكوفونية
17/10/2025 19:11:31
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاش: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع الصحي
Lebanon 24
بخاش: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع الصحي
17/10/2025 19:11:31
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها
17/10/2025 19:11:31
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية
Lebanon 24
مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية
17/10/2025 19:11:31
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
الفرنكوفونية
سفير لبنان
الفرنسية
لبنان
المري
فرنسا
باريس
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
Lebanon 24
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
12:00 | 2025-10-17
17/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:45 | 2025-10-17
17/10/2025 11:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:42 | 2025-10-17
17/10/2025 11:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:34 | 2025-10-17
17/10/2025 11:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:23 | 2025-10-17
17/10/2025 11:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
14:56 | 2025-10-16
16/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-10-17
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
11:45 | 2025-10-17
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:42 | 2025-10-17
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:34 | 2025-10-17
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:23 | 2025-10-17
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:10 | 2025-10-17
نواب استذكروا 17 تشرين: "تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين"
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 19:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24