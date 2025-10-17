معلومات... ماذا دار بين عون وسلام اليوم؟

أفادت معلومات صحفية أن لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة تخلله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه عون حول ضرورة التفاوض غير المباشر مع لاستعادة كل الحقوق.

وكان عون استقبل سلام في وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.