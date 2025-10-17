Advertisement

لبنان

معلومات... ماذا دار بين عون وسلام اليوم؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:00
أفادت معلومات صحفية أن لقاء رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام تخلله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه عون حول ضرورة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لاستعادة كل الحقوق. 
وكان عون استقبل سلام في قصر بعبدا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. 
العماد جوزاف عون

قصر بعبدا

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

إسرائيل

بين عون

جمهورية

