26
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون بحث مع صدي في واقع الكهرباء واستقبل الأسمر
Lebanon 24
17-10-2025
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، بعد ظهر اليوم في
قصر بعبدا
،
وزير الطاقة
والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.
Advertisement
وقد وضع الوزير صدي رئيس الجمهورية في أجواء ونتائج اللقاءات التي عقدها خلال زيارته الأخيرة الى الاردن والتي تناولت سبل التعاون والتواصل في قطاعي الكهرباء والغاز.
كما استقبل
الرئيس عون
رئيس
الاتحاد العمالي العام
الدكتور بشارة
الأسمر
، وكان اللقاء مناسبة عرض فيها
رئيس الاتحاد
للرئيس عون ابرز مطالب الطبقة العمالية، وآخر التطورات.
وبعد اللقاء، قال الاسمر في تصريح:""تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس ووضعته في الاجواء السائدة في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وضرورة ان يسود القانون الواقع ما بين ثلاثية التمثيل. يجب أن يطبق القانون حرفيا في هذا الصندوق بما يتناسب مع حقوق العمال، عبر تعويضاتهم وطبابتهم واستشفائهم. فالقانون هو دائماً الحكم، ولذلك ندعو الى تطبيق القوانين بحذافيرها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
أضاف: "كذلك طالبنا، كحركة عمالية، ان تتضمن الموازنة بندا يشير الى زيادات ضرورية في القطاع العام، وخصوصا للعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين. فلم تحصل اي زيادات في القطاع العام منذ العام 2019، والموظف في القطاع العام والعسكري والمتقاعد، يئن تحت هول هذه الازمة الاقتصادية الخانقة. لذلك من الضروري ان تتضمن الموازنة بندا يشير الى زيادات ولو بحد معين، كي نعطي العامل في هذا القطاع كما العسكري، حقهما".
وختم :"ومن الضروري ان يكون هناك حوار جدي حول سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. وقد شكرنا الرئيس عون خلال اللقاء على اللجنة التي تألفت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعنى بقضية التقاعد في القطاعين العام والخاص وطالبنا أيضا بتفعيل عمل هذه اللجنة".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية
17/10/2025 19:14:59
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
Lebanon 24
الصدي بحث مع وفد EBRD خطط إصلاح قطاع الكهرباء
17/10/2025 19:14:59
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث إصلاحات مع وفد صندوق النقد واستقبل نواباً ومفتي عكار
Lebanon 24
الحجار بحث إصلاحات مع وفد صندوق النقد واستقبل نواباً ومفتي عكار
17/10/2025 19:14:59
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي
Lebanon 24
الحجار بحث مع رسامني في ملفات النقل والسلامة المرورية واستقبل الدويهي
17/10/2025 19:14:59
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاتحاد العمالي العام
مجلس الوزراء
رئيس الاتحاد
وزير الطاقة
الرئيس عون
قصر بعبدا
جوزاف عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
Lebanon 24
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
12:00 | 2025-10-17
17/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:45 | 2025-10-17
17/10/2025 11:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:42 | 2025-10-17
17/10/2025 11:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:34 | 2025-10-17
17/10/2025 11:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:23 | 2025-10-17
17/10/2025 11:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
14:56 | 2025-10-16
16/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-10-17
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
11:45 | 2025-10-17
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:42 | 2025-10-17
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:34 | 2025-10-17
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:23 | 2025-10-17
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:10 | 2025-10-17
نواب استذكروا 17 تشرين: "تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين"
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 19:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24