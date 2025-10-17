Advertisement

لبنان

الرئيس عون بحث مع صدي في واقع الكهرباء واستقبل الأسمر

Lebanon 24
17-10-2025 | 09:26
إستقبل رئيس الجمهورية  جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.
وقد وضع الوزير صدي رئيس الجمهورية في أجواء ونتائج اللقاءات التي عقدها خلال زيارته الأخيرة الى الاردن والتي تناولت سبل التعاون والتواصل في قطاعي الكهرباء والغاز.

كما استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وكان اللقاء مناسبة عرض فيها رئيس الاتحاد للرئيس عون ابرز مطالب الطبقة العمالية، وآخر التطورات.
 
وبعد اللقاء، قال الاسمر في تصريح:""تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس ووضعته في الاجواء السائدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة ان يسود القانون الواقع ما بين ثلاثية التمثيل. يجب أن يطبق القانون حرفيا في هذا الصندوق بما يتناسب مع حقوق العمال، عبر تعويضاتهم وطبابتهم واستشفائهم. فالقانون هو دائماً الحكم، ولذلك ندعو الى تطبيق القوانين بحذافيرها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

أضاف: "كذلك طالبنا، كحركة عمالية، ان تتضمن الموازنة بندا يشير الى زيادات ضرورية في القطاع العام، وخصوصا للعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين. فلم تحصل اي زيادات في القطاع العام منذ العام 2019، والموظف في القطاع العام والعسكري والمتقاعد، يئن تحت هول هذه الازمة الاقتصادية الخانقة. لذلك من الضروري ان تتضمن الموازنة بندا يشير الى زيادات ولو بحد معين، كي نعطي العامل في هذا القطاع كما العسكري، حقهما".
 
وختم :"ومن الضروري ان يكون هناك حوار جدي حول سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. وقد شكرنا الرئيس عون خلال اللقاء على اللجنة التي تألفت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعنى بقضية التقاعد في القطاعين العام والخاص وطالبنا أيضا بتفعيل عمل هذه اللجنة".
