نواب استذكروا 17 تشرين: "تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين"

استذكر عدد من النواب ذكرى 17 تشرين الأول، حيث تحدثوا عنها وعن الدروس التي تم استقاؤها منها.

وكتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة "أكس"، في ذكرى 17 تشرين: "ست سنوات مرت على ثورة 17 تشرين التي أكدت أن الكرامة والعدالة ليستا مجرد شعارات رنانة، بل أسلوب حياة يستحقه وشعبه. بمناسبة هذه الذكرى، تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين الذين تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأثبتوا أن الوطن لا يبنى، إلا بالولاء والانتماء، وليس بالمصالح الضيقة".



بدوره، قال النائب عماد الحوت: "في ذكرى 17 تشرين، نستعيد صرخة اللبنانيين من أجل دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان وتضع المصلحة العامة فوق مصالح الزعامات، دولة إصلاح ومحاسبة وبناء مؤسسات. ما تغير كثير، لكن الأمل لا يطفأ ما دام في البلد مؤمنون بالإصلاح، لا بالفوضى. وحدها الروح الوطنية الصادقة قادرة على ترجمة تلك المطالب إلى مشروع نهضة حقيقي".

من ناحيته، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، أن "انتفاضة 17 تشرين حققت نوعا من الوعي وكسرت حاجز الخوف في حرية التعبير"، مشيراً إلى أن الانتفاضة المذكورة "اندلعت بسبب الأوضاع المزرية وغياب الدولة الفعلية وتحلل مؤسساتها".





وأضاف: "إن هذه الانتفاضة كانت ردة فعل، ربما شابها بعض الشوائب إلا أنها كانت محطة مهمة للبنانيين الذين بدأوا بالمحاسبة المطلوبة".

وشدد على أن "الفريق الذي استطاع أن يبرهن أنه صاحب مشروع الفعل، ببناء الدولة الفعلية والقوية، هو وتكتل الجمهورية القوية".



كذلك، قالت النائبة نجاة عون إن "انتفاضة 17 تشرين أدت الى تحقيق انتصارين: الأول، وصول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين يضعان أمام أعينهما في انتظام عمل المؤسسات وتحقيق بناء الدولة".





ولفتت عون، في حديث لـ"لبنان الحر" إلى أن "المطالب أصبحت على المسار الصحيح"، مشددة على "العمل مع الرئيسين عون وسلام على بناء الدولة القوية بسلاحها الواحد بيد والقوى الأمنية".





وأشارت إلى أن "الانتصار الثاني، هو عودة الى الانتعاش وتطبيق القانون على جميع الناس بالتساوي"، معتبرة أن "الطريق بدأت في 17 تشرين، ولبنان اليوم على طريق التعافي ليصل إلى استقلالية القضاء".