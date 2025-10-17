24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نواب استذكروا 17 تشرين: "تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين"
Lebanon 24
17-10-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استذكر عدد من النواب ذكرى 17 تشرين الأول، حيث تحدثوا عنها وعن الدروس التي تم استقاؤها منها.
Advertisement
وكتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة "أكس"، في ذكرى 17 تشرين: "ست سنوات مرت على ثورة 17 تشرين التي أكدت أن الكرامة والعدالة ليستا مجرد شعارات رنانة، بل أسلوب حياة يستحقه
لبنان
وشعبه. بمناسبة هذه الذكرى، تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين الذين تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأثبتوا أن الوطن لا يبنى، إلا بالولاء والانتماء، وليس بالمصالح الضيقة".
بدوره، قال النائب عماد الحوت: "في ذكرى 17 تشرين، نستعيد صرخة اللبنانيين من أجل دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان وتضع المصلحة العامة فوق مصالح الزعامات، دولة إصلاح ومحاسبة وبناء مؤسسات. ما تغير كثير، لكن الأمل لا يطفأ ما دام في البلد مؤمنون بالإصلاح، لا بالفوضى. وحدها الروح الوطنية الصادقة قادرة على ترجمة تلك المطالب إلى مشروع نهضة حقيقي".
من ناحيته، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، أن "انتفاضة 17 تشرين حققت نوعا من الوعي وكسرت حاجز الخوف في حرية التعبير"، مشيراً إلى أن الانتفاضة المذكورة "اندلعت بسبب الأوضاع المزرية وغياب الدولة الفعلية وتحلل مؤسساتها".
وأضاف: "إن هذه الانتفاضة كانت ردة فعل، ربما شابها بعض الشوائب إلا أنها كانت محطة مهمة للبنانيين الذين بدأوا بالمحاسبة المطلوبة".
وشدد على أن "الفريق الذي استطاع أن يبرهن أنه صاحب مشروع الفعل، ببناء الدولة الفعلية والقوية، هو
حزب القوات اللبنانية
وتكتل الجمهورية القوية".
كذلك، قالت النائبة نجاة عون إن "انتفاضة 17 تشرين أدت الى تحقيق انتصارين: الأول، وصول رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين يضعان
الدستور
أمام أعينهما في انتظام عمل المؤسسات وتحقيق بناء الدولة".
ولفتت عون، في حديث لـ"لبنان الحر" إلى أن "المطالب أصبحت على المسار الصحيح"، مشددة على "العمل مع الرئيسين عون وسلام على بناء الدولة القوية بسلاحها الواحد بيد
الجيش اللبناني
والقوى الأمنية".
وأشارت إلى أن "الانتصار الثاني، هو عودة
القضاء
الى الانتعاش وتطبيق القانون على جميع الناس بالتساوي"، معتبرة أن "الطريق بدأت في 17 تشرين، ولبنان اليوم على طريق التعافي ليصل إلى استقلالية القضاء".
وعن التحضر للانتخابات النيابية، أشارت إلى أن "جميع الناشطين في الانتفاضة سيشبكون الجهد وسيجتمعون لتحديد الأهداف وتسمية ممثلي الانتفاضة في انتخابات 2026"، مؤكدة "أهمية الهدف، حتى ولو تغير الأشخاص الممثلون".
مواضيع ذات صلة
ذكرى "ثورة 17 تشرين الاول": أي مصير لنواب الثورة؟
Lebanon 24
ذكرى "ثورة 17 تشرين الاول": أي مصير لنواب الثورة؟
17/10/2025 21:52:08
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة: هذا أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين
Lebanon 24
منيمنة: هذا أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين
17/10/2025 21:52:08
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"رائحة القنابل".. ماذا بقيَ من "ثورة 17 تشرين"؟
Lebanon 24
"رائحة القنابل".. ماذا بقيَ من "ثورة 17 تشرين"؟
17/10/2025 21:52:08
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
Lebanon 24
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
17/10/2025 21:52:08
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
العماد جوزاف عون
الجيش اللبناني
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
الدستور
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:38 | 2025-10-17
17/10/2025 02:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:15 | 2025-10-17
17/10/2025 02:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
14:14 | 2025-10-17
17/10/2025 02:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:53 | 2025-10-17
17/10/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-10-17
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:38 | 2025-10-17
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:15 | 2025-10-17
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:14 | 2025-10-17
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
13:53 | 2025-10-17
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:52 | 2025-10-17
أبي رميا: منتخب الناشئات فخر الوطن
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24