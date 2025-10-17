Advertisement

لبنان

صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:45
أفيد، مساء اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجار قويّ تردّدت أصداؤه في قرى وبلدات الجنوب.
 
 
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الصوت ناجم عن تفجير للجيش في بلدة عيناتا.
 
 
 

