صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن

أفيد، مساء اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجار قويّ تردّدت أصداؤه في قرى وبلدات الجنوب.

وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الصوت ناجم عن تفجير للجيش في بلدة عيناتا.