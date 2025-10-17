منتخب لبنان للناشئات يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.. وتهنئة من وزيرة الشباب والرياضة

هنأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان منتخب للناشئات، بعد تأهله الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، التي تقام العام المقبل في ، بمشاركة 26 منتخباً، وقالت: "كم أنا فخورة بكنّ، فقد رفعتن اسم وطنكن عالياً، وبرهنتن أنكن على قدر التحدي والمسؤولية، خصوصاً أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق. أهنئ اللاعبات جميعاً وجهازهن الفني والاتحاد اللبناني على هذا الإنجاز".

Advertisement



وحققت ناشئات لبنان فوزاً هاماً على (2-0) في المباراة التي جرت على استاد الأمير بن جلوي في مدينة الخبر .