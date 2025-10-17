Advertisement

لبنان

منتخب لبنان للناشئات يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.. وتهنئة من وزيرة الشباب والرياضة

Lebanon 24
17-10-2025 | 12:43
هنأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان منتخب لبنان للناشئات، بعد تأهله الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، التي تقام العام المقبل في الصين، بمشاركة 26 منتخباً، وقالت: "كم أنا فخورة بكنّ، فقد رفعتن اسم وطنكن عالياً، وبرهنتن أنكن على قدر التحدي والمسؤولية، خصوصاً أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق. أهنئ اللاعبات جميعاً وجهازهن الفني والاتحاد اللبناني لكرة القدم على هذا الإنجاز".
وحققت ناشئات لبنان فوزاً هاماً على إيران (2-0) في المباراة التي جرت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية.


وتصدر منتخب لبنان المجموعة برصيد سبع نقاط جمعها من الفوز على الكويت (9-0) والتعادل مع السعودية (2-2) والفوز على إيران (2-0).
