لبنان

في بعبدا.. المعركة على المقعد الماروني الثالث

خاص "لبنان 24"

18-10-2025 | 02:45
بدأ مرشح" التيار الوطني الحر" في قضاء بعبدا فادي بو رحال العمل فعلياً على الارض بعد ان بات ترشيحه في المنطقة شبه مؤكد حيث بدأ جولاته الانتخابية بابراز صورته في العديد من المناسبات، لا سيما الدينية منها، في حين قرر "التيار" خوض الانتخابات بمرشح واحد لا مرشحين لتأمين الخرق المطلوب.
في المقابل، ارتفعت وتيرة عمل مرشح "القوات اللبنانية" في القضاء النائب بيار بو عاصي، حيث يواصل زياراته الانتخابية ولقاءاته مع عدد من الكوادر، في حين تستمر الاتصالات بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية للاتفاق على المرشح الثالث الماروني الذي سيخوض الانتخابات على لائحتهما، حيث حجز بو عاصي المقعد الاول، وحجز حزب الكتائب المقعد الثاني فيما بقي المقعد الثالث شاغراً.
وتوقعت مصادر سياسية عبر "لبنان 24" أن يكون النائب الان عون المرشح الثالث اذا ما توصل الى اتفاق مع الحزبين المسيحيين، ما سيضمن حتماً حصول اللائحة على 3 حواصل انتخابية، الا ان هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس من كل الاطراف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24