في بعبدا.. المعركة على المقعد الماروني الثالث

بدأ مرشح" " في قضاء بعبدا فادي بو رحال العمل فعلياً على الارض بعد ان بات ترشيحه في المنطقة شبه مؤكد حيث بدأ جولاته بابراز صورته في العديد من المناسبات، لا سيما الدينية منها، في حين قرر " " خوض الانتخابات بمرشح واحد لا مرشحين لتأمين الخرق المطلوب.في المقابل، ارتفعت وتيرة عمل مرشح " " في النائب بيار بو عاصي، حيث يواصل زياراته الانتخابية ولقاءاته مع عدد من الكوادر، في حين تستمر الاتصالات بين حزبي الكتائب والقوات للاتفاق على المرشح الثالث الماروني الذي سيخوض الانتخابات على لائحتهما، حيث حجز بو عاصي المقعد الاول، وحجز حزب الكتائب المقعد الثاني فيما بقي المقعد الثالث شاغراً.وتوقعت مصادر سياسية عبر " " أن يكون النائب الان عون المرشح الثالث اذا ما توصل الى اتفاق مع الحزبين ، ما سيضمن حتماً حصول اللائحة على 3 حواصل انتخابية، الا ان هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس من كل الاطراف.