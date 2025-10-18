Advertisement

لبنان

نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-10-2025 | 05:30
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "حزب الله في لبنان يُحاول الاقتراب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية فيما يحاول إعادة بناء قدراته".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ الجيش الإسرائيلي كثف ضغوطه على "حزب الله" في ظل محاولاته ترميم نفسه، مشيراً إلى أن "سكاناً من المستوطنات الشمالية الإسرائيلية المُحاذية للبنان، قدموا شكاوى تفيد عن رصدهم عناصر من حزب الله يقتربون من السياج"، وأضاف: "لقد أرسل قائد فرقة الجليل العميد يوفال جيز رسالة إلى مُنسقي الأمن المحليين يؤكد فيها التقارير ويوضح سياسة الجيش لتطبيق القانون على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل".


ويلفت التقرير إلى أنَّ إسرائيل "رصدت تزايداً في محاولات عناصر حزب الله الوصول إلى المناطق الزراعية على طول الجبهة خلال موسم قطف الزيتون"، وأضاف: "نركز جهودنا على هذه المناطق ونعمل على إبعاد أي مشتبه به نرصده. لن نسمح لحزب الله بأي نشاط أو انتعاش على طول الجبهة، وسنواصل عملياتنا الهجومية والمتواصلة".


وتعمل فرقة الجليل الإسرائيلية على امتداد عدة كيلومترات من الأراضي الإسرائيلية، كما لها 5 مواقع داخل لبنان، ويبدأ نطاقها من الحدود ويمتد باتجاه بيروت، بما في ذلك شنّ غارات تكشف عن مخابئ أسلحة كبيرة لحزب الله لا تزال مُخبأة. في الوقت نفسه، تُجري الفرقة عمليات اعتراض جوي لمنع قوات حزب الله وتحديداً فرقة الرضوان التابعة للأخير من إعادة التجمع أو إعادة البناء".


ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنَّ "حزب الله لا يزالُ يحتفظُ ببعض القدرات، ويسعى جاهداً لاستعادتها، فيما يهدفُ الجيش الإسرائيلي إلى القضاء على هذه القدرات تماماً". كذلك، أعلن جيز، قائد فرقة الجليل، أنّ الجيش الإسرائيلي سيُجري الأسبوع المقبل أكبر مناورة عسكرية له منذ بدء الحرب، بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية.


وتحدث التقرير عن الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذ هاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" وذلك بهدف منع الأخير من استعادة قدراتها.


ويزعمُ التقرير أيضاً إنه من بين الأهداف الرئيسية للجيش الإسرائيلي هي منظمة "أخضر بلا حدود" التي تمثل غطاءً مدنياً لعمليات "حزب الله" على طول الحدود، ويضيف: "رغم ادعائها بحماية الغابات والحياة البرية، تبيّن أن هذه المنظمة تُخفي أنشطة مسلحة في جنوب لبنان. وفي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة على المنظمة عقوبات لتعاونها مع حزب الله".


من ناحيته، قال ضابط كبير في القيادة الشمالية لموقع "يديعوت أحرونوت": "يكمن التحدي في الحفاظ على هذه السياسة باستمرار وعدم التراجع تحت الضغط الدولي. إن سحب مواقعنا أو الحد من هجماتنا سيعيد حزب الله إلى السياج الحدودي ويسمح له بتعزيز قوته من جديد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

