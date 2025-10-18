Advertisement

لبنان

صورٌ لأسلحة مُهرّبة إلى لبنان.. شاهدوها!

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:27
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال عدد من المشتبه فيهم حاولوا تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ.
وزعم جيش العدو أنه تمّ تحويل المعتقلين إلى التحقيق بعدما حاولوا تهريب قنابل يدوية ومسدسات وقذائف صاروخية مُضادة للدروع وذخيرة، وأضاف: "تبقى قوات الجيش منتشرة في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني دولة إسرائيل وسكان هضبة الجولان على وجه الخصوص".
 
 
 
 
 
 
 
