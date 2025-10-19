26
لبنان
أحمد ريا: المقاومة أعادت بناء نفسها ولم تهزم
Lebanon 24
19-10-2025
|
06:00
رأى مسؤول العلاقات العامة في "
حزب الله
" بمنطقة
البقاع
الدكتور أحمد ريا أن "
المقاومة
بثباتها وصمودها وحكمتها وصبرها حمت
لبنان
من الفتنة الداخلية والحرب الاهلية التي سعى إليها العدو الصهيوني من خلال استمرار عدوانه على لبنان بعد اتفاق وقف اطلاق النار، ومن خلال تأليبه بعض الداخل اللبناني للمطالبة بنزع سلاح المقاومة الذي هو عنصر قوة للبنان".
وأشار خلال لقاء نظمته "السرايا
اللبنانية
لمقاومة
الاحتلال
الإسرائيلي
" بالتعاون مع العلاقات العامة في بلدة طاريا، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب
السيد حسن نصر
الله والسيد هاشم صفي الدين، إلى أن "المقاومة التزمت بالكامل بمندرجات القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار، ولكن العدو الصهيوني استمر بممارسة اعتداءاته وخرقه لكل القرارات، وثبُت أن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة".
وختم معتبرا أن "المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها وهي لم تهزم وهي جاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات".
(الوكالة الوطنية)
