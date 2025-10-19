Advertisement

لبنان

أحمد ريا: المقاومة أعادت بناء نفسها ولم تهزم

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1431324-638964755547343097.png
Doc-P-1431324-638964755547343097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" بمنطقة البقاع الدكتور أحمد ريا أن "المقاومة بثباتها وصمودها وحكمتها وصبرها حمت لبنان من الفتنة الداخلية والحرب الاهلية التي سعى إليها العدو الصهيوني من خلال استمرار عدوانه على لبنان بعد اتفاق وقف اطلاق النار، ومن خلال تأليبه بعض الداخل اللبناني للمطالبة بنزع سلاح المقاومة الذي هو عنصر قوة للبنان".
Advertisement

وأشار خلال لقاء نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" بالتعاون مع العلاقات العامة في بلدة طاريا، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، إلى أن "المقاومة التزمت بالكامل بمندرجات القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار، ولكن العدو الصهيوني استمر بممارسة اعتداءاته وخرقه لكل القرارات، وثبُت أن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة".

وختم معتبرا أن "المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها وهي لم تهزم وهي جاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات!
lebanon 24
19/10/2025 16:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: الوقائع أثبتت أن المقاومة لم تُهزم لا عسكريًا ولا نفسيًا
lebanon 24
19/10/2025 16:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
lebanon 24
19/10/2025 16:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية
lebanon 24
19/10/2025 16:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

السيد حسن نصر

حسن نصر الله

الإسرائيلي

السيد حسن

اللبنانية

نصر الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-19
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24