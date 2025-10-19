التجمع الطبي الببناني: البطاقة الصحية للجميع

Advertisement

أصدر "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو البروفسور بيانًا، أعلن فيه أن "الأمن الصحي للبنانيين عنوانه البطاقه الصحية للجميع، ويجب محاسبة من يمنع او يعرقل إصدارها خدمة لشركات التأمين وسواها، ومن يقف وراءها من السياسيين".وختم البيان: "كفى متاجرة بصحة الناس واستغلال الصحة لمصالح انتخابية وسياسية لان رقي الشعوب يقاس بالامن الصحي وليس بالشعارات والخطابات الرنانة لان الصحة حق مقدس للجميع".