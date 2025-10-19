24
لبنان
كرامي.. كرّم منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة
Lebanon 24
19-10-2025
|
10:14
A-
A+
كرّم رئيس "
تيار
الكرامة" النائب فيصل كرامي وعقيلته جنان كرامي بعثة منتخب
لبنان
للسيدات في
الكرة
الطائرة، في قاعة الملك عبد الله
بن عبد العزيز
في جامعة المدينة. حضر الاحتفال مدير المنتخبات ميشال فرح، المدرب
إيلي
النار، مساعدة المدرب لارا
الجراح
، وعدد من مسؤولي الاتحاد واللاعبات.
وأكد المدرب إيلي النار أن إنجاز المنتخب لم يكن مجرد فوز
رياضي
، بل نتيجة تصميم وإصرار وروح جماعية عالية، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها القطاع الرياضي في لبنان.
من جهته
، عبر كرامي عن فخره الكبير بالمنتخب، مشيدًا بروح العمل الجماعي وحقوق المرأة، ومؤكدًا دعم الفريق في مشاركاته المقبلة، بما فيها الاستحقاق الآسيوي في الفلبين. واختتم الاحتفال بتوزيع دروع تكريمية وقالب حلوى على أفراد البعثة، وسط أجواء من الفخر والبهجة.
(الوكالة الوطنية)
