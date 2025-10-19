كرامي.. كرّم منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة

Advertisement

كرّم رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي وعقيلته جنان كرامي بعثة منتخب للسيدات في الطائرة، في قاعة الملك عبد الله في جامعة المدينة. حضر الاحتفال مدير المنتخبات ميشال فرح، المدرب النار، مساعدة المدرب لارا ، وعدد من مسؤولي الاتحاد واللاعبات.وأكد المدرب إيلي النار أن إنجاز المنتخب لم يكن مجرد فوز ، بل نتيجة تصميم وإصرار وروح جماعية عالية، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها القطاع الرياضي في لبنان.، عبر كرامي عن فخره الكبير بالمنتخب، مشيدًا بروح العمل الجماعي وحقوق المرأة، ومؤكدًا دعم الفريق في مشاركاته المقبلة، بما فيها الاستحقاق الآسيوي في الفلبين. واختتم الاحتفال بتوزيع دروع تكريمية وقالب حلوى على أفراد البعثة، وسط أجواء من الفخر والبهجة.