انتخابات اقليم فتح في لبنان.. من هم الفائزون؟

انتهت انتخاب قيادة اقليم في والتي جرت اليوم في سفاردة دولة في لبنان تحت عنوان " ليست للبيع"وقد حضرها ممثل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الاقاليم الخارجية سمير الرفاعي ونائبه رائد اللوزي، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح فتحي ابو العردات، امنة جبريل.والفائزون وفق الفرز الاوليالنساء:١- زهرة ربيع٢-امال شهابي٣-نهى عودةالرجال:٤-محمد العمري٥- يوسف زريعي٦- عوض٧- ابو العينين٨- ابو اياد الشعلان٩-١٠- حسين١١- غالب الصالح١٢-فضل حمدوني١٣- فيصل فرحات١٤- محمد الدبدوب١٥- منعم عوض