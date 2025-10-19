Advertisement

لبنان

انتخابات اقليم فتح في لبنان.. من هم الفائزون؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1431498-638965118092243431.jpeg
Doc-P-1431498-638965118092243431.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت انتخاب قيادة اقليم حركة فتح في لبنان والتي جرت اليوم في سفاردة دولة فلسطين في لبنان تحت عنوان "القدس ليست للبيع"
Advertisement

وقد حضرها ممثل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الاسعد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الاقاليم الخارجية سمير الرفاعي ونائبه رائد اللوزي، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح فتحي ابو العردات، امنة جبريل.

والفائزون وفق الفرز الاولي 
النساء:
١- زهرة ربيع 
٢-امال شهابي
٣-نهى عودة
الرجال:
٤-محمد العمري 
٥- يوسف زريعي
٦- ابراهيم عوض 
٧- رياض ابو العينين
٨- ابو اياد الشعلان
٩- علي خليفة
١٠- حسين فياض
١١- غالب الصالح
١٢-فضل حمدوني
١٣- فيصل فرحات 
١٤- محمد الدبدوب
١٥- منعم عوض
مواضيع ذات صلة
من هو الشخص الوحيد الذي يعرف الفائز بالكرة الذهبية 2025؟
lebanon 24
20/10/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر يكثف طلعاته وبشكل منخفض جدا فوق كفرمان ـ اقليم التفاح
lebanon 24
20/10/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة حومين الفوقا في اقليم التفاح
lebanon 24
20/10/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فائز محظوظ يحصد الجائزة الكبرى لليانصيب
lebanon 24
20/10/2025 00:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24

علي خليفة

حركة فتح

ابراهيم

الاسعد

فلسطين

لبنان

فرحات

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-10-19
16:55 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:35 | 2025-10-19
15:13 | 2025-10-19
15:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24