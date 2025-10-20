Advertisement

لبنان

مرفأ طرابلس يرد على اتهامات شقير: لتقديم الإثباتات

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:23
أصدرت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بياناً ردّت فيه على تصريحات الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي أشار فيها إلى وجود أعمال تهريب ونشاطات مشبوهة داخل حرم المرفأ بعد الساعة السادسة مساءً.
واعتبرت المصلحة أن "هذه الادعاءات الخطيرة تستلزم تقديم إثباتات واضحة ودامغة لما تضمنته من اتهامات تمس سمعة المرفأ والأجهزة الأمنية والجمركية العاملة فيه". وأكدت أن "مرفأ طرابلس يُدار أمنيًا من قبل أجهزة مختصة ذات كفاءة عالية، مزوّد بكاميرات مراقبة تغطي كافة أنحاء المرفأ، ما يتيح متابعة كل النشاطات داخله على مدار الساعة".

وشددت الإدارة على أنه "حرصاً على الشفافية وتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، تدعو الوزير شقير، لما يمثّله موقعه الاقتصادي من رمزية ومسؤولية، إلى تقديم أي معلومات أو أدلة لديه إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة للتحقق من صحة ما يدّعيه، تجنّباً لأي تضليل للرأي العام".
