لبنان

جعجع استقبل فادي روحانا صقر.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:08
 استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، فادي روحانا صقر، في حضور منسق منطقة جبيل الدكتور سافيو بركات.
وجرى البحث خلال اللقاء، في الشؤون المحلية، ولا سيما موضوع الانتخابات النيابية المقبلة.
