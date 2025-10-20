انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد مياه الري الزراعي

Advertisement

انعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد المياه في الزراعي بتوجيه من الدكتور نزار هاني، في مبنى – قاعة المحاضرات، بحضور والممثلين عن القطاعات الزراعية والخبراء المتخصصين في إدارة الموارد المائية.افتتحت الدكتورة مشيك الاجتماع بعرض شامل عن مهام اللجنة وأهدافها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية اعتماد أساليب علمية وتقنية حديثة لمواجهة تحديات ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ، وتعزيز أمن المياه الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل.تضمن الاجتماع محاضرتين علميتين: الأولى عن الري الذكي قدمه الدكتور علي كرنيب، حيث تم التركيز على تطبيقات التقنيات الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية لقياس الرطوبة وتحديد توقيت الري، بما يقلل الهدر المائي ويزيد كفاءة استخدام المياه. والثانية عن خدمة الري عبر تطبيق AgSAT قدمه الدكتور هادي جعفر، والتي تتيح للمزارعين جدولة الري بدقة، تحديد الكميات المثلى لكل محصول، ومتابعة البيانات الميدانية لحظة بلحظة.شهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا حول استعداد المزارعين لتبني هذه التقنيات الحديثة وآليات تدريبهم وتأهيل الكوادر الزراعية لتعزيز الاستخدام الفعّال للأدوات الرقمية في إدارة المياه، بما يدعم الاستدامة الزراعية ويحد من الخسائر المائية. كما تم التأكيد على أهمية تحديث البيانات الإحصائية للمياه بشكل مستمر لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تساعد على وضع خطط وطنية فعالة للري الزراعي واتخاذ قرارات علمية مدعومة بالأدلة.اختتم الاجتماع بعرض توصيات سترفع إلى وزير الزراعة، مع تحديد موعد الاجتماع الثاني في 11 أو 12 تشرين الثاني 2025 للتركيز على مصادر بديلة للري، وحصاد المياه، وإعادة تدوير المياه الزراعية، بهدف تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتقليل من شح المياه.وأكد الاجتماع أن تشكل خطوة استراتيجية ضمن الرؤية الوطنية للزراعة المستدامة وأمن المياه، وتعكس وزارة الزراعة بقيادة تحول زراعي ذكي يعتمد على المعرفة، الابتكار، والمشاركة المجتمعية لضمان استدامة القطاع الزراعي في .