لبنان
رذاذ وضباب وحرارة مرتفعة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا
من بعد
الظهر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي متقلب محليا يسيطر على
الحوض الشرقي
للمتوسط خلال اليومين المقبلين، يستقر يوم الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في
بيروت
بين 21 و 29 درجة، في
طرابلس
بين 20 و 28 درجة وفي
زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في
لبنان
:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح لتقارب ال 50 كلم /س شمال البلاد ، فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
