رذاذ وضباب وحرارة مرتفعة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا الظهر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي متقلب محليا يسيطر على للمتوسط خلال اليومين المقبلين، يستقر يوم الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بين 21 و 29 درجة، في بين 20 و 28 درجة وفي بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في :الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح لتقارب ال 50 كلم /س شمال البلاد ، فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.الخميس: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.