بالتزامن مع إنعقاد الجلسة... هذا ما سيشهده مُحيط مجلس النواب

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:بتاريخ 21-10-2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب جلسة عامّة لانتخاب أميني سرّ، وثلاثة مفوّضين، وأعضاء اللجان النيابيّة.سيتمّ إقفال شارع المصارف اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء الجلسة.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.