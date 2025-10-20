27
لبنان
بالتزامن مع إنعقاد الجلسة... هذا ما سيشهده مُحيط مجلس النواب
Lebanon 24
20-10-2025
|
05:36
A-
A+
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:
بتاريخ 21-10-2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب جلسة عامّة لانتخاب أميني سرّ، وثلاثة مفوّضين، وأعضاء اللجان النيابيّة.
سيتمّ إقفال شارع المصارف اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء الجلسة.
لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ
العلم
والتقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
