ميراي ملكي في بيروت: تعزيز الحوار بين مختلف المكونات اللبنانية

زارت نائبة رئيس هيئة التضامن السرياني ملكي في دارته ببيروت، حيث ناقشا الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز الحوار بين المكونات .

وأكد كرامي أن اللقاءات بين أبناء الوطن الواحد السبيل الأجدى لترسيخ الاستقرار وحماية التنوع اللبناني، مشيراً إلى أن الاختلاف في الرأي لا يلغي التلاقي على ثوابت العيش المشترك واحترام خصوصية كل مكون.