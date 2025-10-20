Advertisement

لبنان

ميراي ملكي في بيروت: تعزيز الحوار بين مختلف المكونات اللبنانية

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:26
زارت نائبة رئيس هيئة التضامن السرياني الديمقراطي ميراي ملكي النائب فيصل كرامي في دارته ببيروت، حيث ناقشا الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز الحوار بين المكونات اللبنانية.
وأكد كرامي أن اللقاءات بين أبناء الوطن الواحد السبيل الأجدى لترسيخ الاستقرار وحماية التنوع اللبناني، مشيراً إلى أن الاختلاف في الرأي لا يلغي التلاقي على ثوابت العيش المشترك واحترام خصوصية كل مكون.
