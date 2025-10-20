24
رابطة موظفي الدولة.. إضراب شامل في هذا اليوم للدفاع عن حقوقهم
Lebanon 24
20-10-2025
|
09:02
A-
A+
أعلنت رابطة موظفي
الإدارة العامة
عن توقفها الشامل عن العمل في جميع
الإدارات العامة
والمؤسسات الرسمية يوم الخميس المقبل في 23 تشرين الأول.
وقالت الرابطة في بيان أنه "في ظل الانهيار المتواصل واللامبالاة الفاضحة التي تمارسها الحكومة بعد انقضاء المهلة التي طلبتها للنظر بالحقوق الجامعة والمحقة للعاملين في القطاع العام، وتزامنا مع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام لإطلاق الموقف الحاسم من هذا الواقع المهين، في الحادية عشرة من قبل الظهر، في مركز مبنى الفندقية الدكوانة" .
وأكدت "أن الكيل قد طفح، والموظف لم يعد قادرا على تحمّل الذل والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، اتهامات بالفساد والتلكؤ الوظيفي والمسؤولون يتفرجون"، معتبرة أن "ما يحصل حاليا هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه، ونقولها بوضوح لن نكون شركاء في هذه الجريمة ولن نقف مكتوفي الايدي
وإن التوقف عن العمل ليس خيارا أو ترفا، بل هو صرخة غضب لكرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات"، متوجهة الى الحكومة بالقول: "أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمر، وصبر الموظفين بلغ نهايته".
ودعت في ختام بيانها جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل بالتوقف عن العمل، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي يوم الخميس، لتوحيد الكلمة والموقف "دفاعا عن حقوقنا وكرامتنا".
(الوكالة الوطنية)
