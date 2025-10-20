Advertisement

لبنان

عمرها 31 عاماً... العثور على جثة شابة في برالياس

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:11
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشابة م.عبد.ال البالغة من العمر 31 عاماً في بلدة برالياس البقاعية.
ونُقِلَت جثة الشابة إلى مستشفى الهلال، بينما تحدّثت المعلومات عن إقدامها على الإنتحار.
 
 
 
 
 
