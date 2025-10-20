24
لبنان
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-10-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تعد منطقة
الكورنيش
البحري في
المنارة
–
بيروت
، المكان الّذي اعتاد اللبنانيون زيارته للتنزه أو ممارسة الرياضة، مجرد مساحة عادية، إذ لاحظ المواطنون تزايد أعداد البائعين الجوالين بشكل لافت.
المشكلة ليست في جميع البائعين، فهناك من يبيعون البالونات أو الطعام بطريقة منظمة، لكن ما يثير القلق هو انتشار بعض الباعة، وخصوصًا لبيع الملابس، الذين يفترشون الأرض ويعرضون بضاعتهم مباشرة للبيع.
هذا المشهد أصبح يتكرر يوميًا، ويلاحظ دائمًا وجود هؤلاء البائعين على المقاعد الّتي يرغب المواطنون في الجلوس عليها.
وقد عبّر بعض الزوار عن انزعاجهم من هذه الظاهرة، معتبرين أن الكورنيش مكان للترفيه والاسترخاء وليس سوقًا للملابس، وطالبوا البلدية، التي اعتبروها غائبة عن معالجة المشكلة، بالتحرك لضبط الوضع.
المصدر: "رصد" لبنان 24
