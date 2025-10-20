Advertisement

لبنان

هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:50
حذرت أوساط مالية من تفاقم انتشار الدولار المجمّد في السوق اللبناني، وذلك بعدما تبين أنّ الكثير من ماكينات فحص النقود لا يمكنها اكتشاف النوع المُشار إليه من الدولار، إذ أنه حقيقي وغير مُزوّر، بينما لا يمكن استخدامه داخل المصارف وذلك بعد توقيف تداوله من قبل البنك الفدرالي الأميركي، وارقامها التسلسلية محددة من قبله.
وتحدثت المعلومات عن وجود جهات ما زالت تنشط على صعيد ترويج ذاك الدولار من خلال بيعه بأسعار منخفضة، فيما يظهر أيضاً أن هناك صفحات عبر الانترنت تواصل ترويج تلك الدولارات بشكل علني.
 

وتلين أن مبلغ 10 آلاف دولار من الدولار المجمد يباع بـ5000 دولار، بينما الـ2500 دولاراً يتم بيعهم بـ1000 دولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

