هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان

حذرت أوساط مالية من تفاقم انتشار الدولار المجمّد في السوق اللبناني، وذلك بعدما تبين أنّ الكثير من ماكينات فحص النقود لا يمكنها اكتشاف النوع المُشار إليه من الدولار، إذ أنه حقيقي وغير مُزوّر، بينما لا يمكن استخدامه داخل المصارف وذلك بعد توقيف تداوله من قبل البنك الفدرالي الأميركي، وارقامها التسلسلية محددة من قبله.

وتحدثت المعلومات عن وجود جهات ما زالت تنشط على صعيد ترويج ذاك الدولار من خلال بيعه بأسعار منخفضة، فيما يظهر أيضاً أن هناك صفحات عبر تواصل ترويج تلك الدولارات بشكل علني.